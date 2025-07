El PRO reúne este viernes a su asamblea para aprobar frente con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Al conclave del martes en Diputados entre Ritondo, Santilli y Pareja, se sumó el miércoles una nueva reunión de los legisladores bonaerense del PRO, Matías Ranzini (Ritondo), Agustín Forchieri (Santilli) y Alejandro Rabinovich (Guillermo Montenegro) con armadores de La Libertad Avanza para continuar con el barrido de distrito por distrito de los 135 municipios de la provincia con el objetivo de empezar a pulir los términos del acuerdo.

"Ya estamos punteando distrito por distrito, poniendo nombres sobre la mesa y viendo los distritos donde hay buena, muy buena, mala y donde directamente no hay relación. Siempre los distritos que no hay intendentes nuestros", explicó ante la consulta de Ámbito uno de los negociadores del PRO. La salvedad no es menor. De los 135 municipios de la provincia, se negocia en los distritos donde no hay intendentes del PRO.

Compromiso de La Libertad Avanza

En los 13 municipios con intendentes del PRO, el compromiso de LLA expresado a través de Pareja es respetar la territorialidad de los jefes comunales del macrismo en especial en el tramo de la boleta para los concejos deliberantes, órganos donde residen la gobernabilidad de los intendentes en sus municipios. "La idea es que si en un municipio nuestro se renuevan seis bancas para el concejo, cuatro sean para el PRO y dos para LLA. Y en los municipios donde no gobernamos, sea al revés, cuatro para LLA y dos para el PRO", graficó a modo de ejemplo un dirigente que linea las conversaciones.

Karina Milei impuso el nombre del frente. Se llamará La Libertad Avanza sin ningún vestigio del PRO en la marca electoral de la alianza que enfrentará al peronismo en las elecciones del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Ritondo aún aspira a respetar la institucionalidad del partido fundado por Mauricio Macri y habría logrado poder designar un apoderado del PRO dentro del frente así como hacer valer la territorialidad de los intendentes amarillos en sus municipios.

Con el congreso del PJ bonaerense convocado para este sábado con el objetivo de aprobar su propio frente electoral, el PRO apuró para mañana la convocatoria de su Asamblea para blindar el frente de partidos con La Libertad Avanza ante la duda de varios intendentes, desde Pablo Petrecca (Junín), pasando por Soledad Martínez (Vicente López), Javier Martínez (Pergamino) o María José Gentile (9 de julio), quienes son la voz de la liga de los intendentes del PRO que, en su totalidad, no están dispuestos a cederle sus territorios a armadores libertarios cuyos concejales les votan en contra en sus propios municipios.