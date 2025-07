Hay acuerdo: elevan frente con La Libertad Avanza a la mesa ejecutiva del PRO

"El frente se va a inscribir, pero después del 9 se abre otro debate por la conformación de las listas. Sin el frente no tiene un apoderado del PRO no íbamos a poder incidir ni controlar cuales son las candidaturas que se inscriben el 19 de julio", advierte ante la consulta de Ámbito un jefe comunal al tanto de las negociaciones. Por lo tanto, anoche, tanto Ritondo como Santilli y Guillermo Montenegro le dejaron en claro a Pareja que para poder lograr la aprobación del acuerdo será imprescindible contar con un apoderado en el frente La Libertad Avanza y respetar la territorialidad de los 13 intendentes bonaerenses del macrismo. La Libertad Avanza concede ese punto en el plano teórico pero más allá de la ya avanzada barrida por secciones, no hay precisiones sobre el control de la lapicera de parte de los jefes comunales para adueñarse del armado del tramo de las boletas para los concejos deliberantes. "Cristian está haciendo el mejor esfuerzo para cumplirnos pero hay cosas que no dependen de él", agrega otro intendente del PRO.

Con el congreso del PJ bonaerense convocado para este sábado con el objetivo de aprobar el frente electoral para los comicios locales del 7 de septiembre, ahora el PRO corre contra reloj para reunir a su mesa ejecutiva e intentar blindad un frente de partidos con La Libertad Avanza que varios intendentes cercanos a Mauricio y Jorge Macri no están dispuestos a firmar. Por ejemplo, desde Pablo Petrecca (Junín), pasando por Soledad Martínez (Vicente López), Javier Martínez (Pergamino) o María José Gentile (9 de julio) son la voz de la liga de los intendentes del PRO que, en su totalidad, no están dispuestos a cederle sus territorios a armadores libertarios cuyos concejales les votan en contra en sus propios municipios.

Cambio en La Libertad Avanza

Una vez superada la instancia de la mesa ejecutiva del PRO bonaerense, el partido amarillo deberá convocar a la Asamblea partidaria de la provincia que aún preside Néstor Grindetti. Es el órgano encargado de aprobar la política de alianzas para formar frentes electorales. La reunión de anoche entre Pareja, Ritondo y Santilli comenzó pasadas las 19:00. En ese encuentro dieron por hecho que se inscribirá el frente electoral conjunto y destacaron el cambio de actitud de los armadores libertarios que, en los municipios gobernadores por el PRO, se pusieron a disposición de los intendentes amarillos para comenzar a conversar sobre el armado electoral

Será determinante para que cristalice el acuerdo que a la hora de redactar el reglamento interno del frente, el PRO cuente con un apoderado con firma propia. El resto se definirá después del miércoles 9 cuando se inscriba el frente. Esta semana, Pareja ya había recibido en su oficina sobre Plaza de Mayo a los legisladores bonaerense del PRO, Matías Ranzini (Ritondo), Agustín Forchieri (Santilli) y Alejandro Rabinovich (Montenegro) para continuar con el barrido de distrito por distrito de los 135 municipios de la provincia con el objetivo de empezar a pulir los términos del acuerdo.

En paralelo, ya habría un sector de los 13 intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires que se manifestaron a favor de un acuerdo con La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Ramón Lanús (San Isidro), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Marcelo Matzkin (Zárate).