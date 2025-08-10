Axel Kicillof habló de "campaña roñosa" de Javier Milei tras el video viral que difundió Manuel Adorni

A través de un posteo en la red social X, el gobernador bonaerense desmintió un video publicado días atrás por el vocero presidencial. "Le vamos a contestar en las urnas", expresó.

Kicillof salió a responderle a Milei y denunció una "campaña roñosa" de LLA contra Fuerza Patria y el peronismo.

A través de un posteo en la red X (ex Twitter) Kicillof desmintió un video que publicó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni , en el que se lo veía al gobernador bonaerense expresando que "no tenía propuestas" para el peronismo.

Curiosamente, Adorni realiza un programa desde Casa Rosada, al que bautizó "Fake, 7, 8" en el que se encarga de desmentir supuestas fake news de periodistas y medios que cuestionan a la administración de Milei. Sin embargo, el propio vocero viralizó este sábado el video que falseó un tramo de la entrevista del gobernador Kicillof en Futurock.

Con la viralización que hizo Adorni, todo el ejército virtual de La Libertad Avanza salió inmediatamente en todas sus redes a replicar el video fake de Kicillof. La reacción fue a tal punto que hasta el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín , se subió también a la ola de reposteos del falso contenido.

El cruce de Kicillof contra Milei y LLA le da más temperatura a la campaña de las elecciones bonaerenses. "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing" , expresó el gobernador en el inicio de su mensaje, contra Milei, quien se sacó una polémica foto junto a candidatos libertarios en ese distrito del conurbano bonaerense, donde mostraron una bandera que rezaba "Kirchnerismo nunca más".

Luego, le respondió (sin nombrarlo) a Adorni, por la publicación de una fake news. "Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su "inteligencia artificial" no tapan la realidad", manifestó Kicillof de forma contundente.

En el cierre del tuit, Kicillof escribió: "El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas".

Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad.… https://t.co/5LjOHAWcRx — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 10, 2025

Axel Kicillof calificó los anuncios de Javier Milei de "delirio cósmico"

Kicillof calificó los anuncios del presidente Javier Milei en cadena nacional de "delirio cósmico". Además, a poco más de una semana del límite para presentar los candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, también habló del armado de listas nacionales y los objetivos de su gestión de cara a los comicios provinciales.

En detalle, la respuesta de Kicillof llega luego de que el Presidente anunciara que firmará una resolución que prohíba al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria y enviará un proyecto de ley para penalizar los presupuesto nacionales que incurran en déficit fiscal, luego de las derrotas sufridas en el Congreso de la Nación.

La cadena nacional del Presidente - en la que arremetió contra el Poder Legislativo por la serie de proyectos aprobados y decretos revocados - generó una reacción de todo el arco político. En su caso, el gobernador bonaerense calificó que la idea de penalizar a los diputados que "no votan lo que Milei piensa que hay que votar" es de "delirio cósmico".

"Lo quiere presentar como una ley. Si la camara no aprueba sus leyes, si le vetan sus decretos, ahora quiere que se autopersigan los diputados o senadores porque no están de acuerdo", detalló. "Es tremendamente border lo que está haciendo", sentenció el dirigente peronista.