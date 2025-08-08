Sandra Pettovello sobre las elecciones de octubre: "No voy a ser candidata"







La Ministra de Capital Humano aclaró que no está pensando en una postulación. Además, se refirió a la reforma laboral y a las jubilaciones.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, negó que vaya a ser candidata de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y cuestionó a quienes sembraron rumores sobre su postulación. Además, habló sobre el plan de Javier Milei de avanzar con la reforma laboral.

Durante su participación en el streaming Carajo, la funcionaria del gobierno nacional se refirió a su tarea en la cartera nacional y cuestionó a quienes hacen circular versiones periodísticas con presuntas intenciones de afectar su rol. En ese sentido, dejó entrever que, a raíz de que estamos en temporada electoral, un sector del Poder Judicial busca reflotar una causa judicial ante los rumores de una supuesta candidatura suya.

"Yo había ido a Roma a la asunción del PApa. Me llama mi gente desesperada diciendo que estoy procesada y yo no estaba procesada. Mienten descaradamente y uno no puede decir nada porque nadie replica la verdad. Me puse a averiguar y no: el juez estaba haciendo corrimiento de prueba. Obviamente, archivaron la causa. ¿Y qué pasó? Llegaron las elecciones y el fiscal apeló", arremetió la ministra.

"Como llegaron las elecciones, el fiscal apeló ahora porque piensan que voy a ser candidata. No voy a ser candidata. Sépanlo todos. A ver si me dejan trabajar tranquila, añadió Pettovello.

Sandra Pettovello habló del plan de Javier Milei y se refirió a la reforma laboral Durante la entrevista, la ministra también habló del plan del Gobierno y cuestionó el rol de la oposición. "Los ciudadanos votaron un cambio y ese cambio es justo que se pueda cumplir. Eso es la democracia. Unos ganas y otros deberían acompañar. A veces lo que se siente con lo que pasó ayer es que hay un sector de la política que ser oposición es oponerse, aún siendo beneficioso para la ciudadanía. El que ganó tiene un plan y hay que dejarlo implementar ese plan", dijo.

En otro pasaje, se refirió a la jubilaciones y aprovechó para insistir en una reforma laboral. "¿A quién le gusta ver a un jubilado sufriendo? A nadie. Pero hay cuatro millones de jubilados que no aportaron. La torta es la misma y se está perjudicando a quienes se mató laburando y no aportó. El problema está. ¿Cómo se resuelve? Hay 1,7 personas que aporta por cada jubilado. Se necesitan cuatro. Se necesita que la población no registrada que aporte", dijo. A continuación, pidió avanzar con una reforma laboral para "que la gente pueda trabajar". Y criticó a la Justicia por frenar la propuesta del Gobierno. "¿Dónde está la reforma? Parada con una cautelar porque no nos dejaron implementar la Ley Bases como nosotros la pensamos", arremetió. "Pronto van a ser dos años que estamos en el Gobierno. Creo que avanzamos en muchas cuestiones y creo que el desafío para adelante es poder implementar de verdad toda la planificación que hizo el Presidente, antes de querer ser Presidente inclusive", concluyó.