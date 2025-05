Elecciones en CABA: Ficha Limpia recalibra campañas y se atiza pulseada LLA vs PRO

Ayer por la noche, pese a haber alcanzado el quorum para la sesión, el oficialismo y opositores aliados, entre ellos el PRO, que esperaban aglutinar 38 senadores, no lograron alcanzar el umbral mínimo de 37 votos necesarios para blindar la iniciativa electoral. Como consecuencia, el proyecto que contaba con media sanción de Diputados perdió estado parlamentario. El recuento final de votos mostró 36 voluntades a favor y 35 en contra, por obra y gracia del cambio de postura de los representantes de Misiones, que a último minuto optaron por no acompañar.

Tal como ocurrió el año pasado, cuando también se frustró el tratamiento de la propuesta, Lospennato responsabilizó a los libertarios por haber asegurado que contaban con los votos para aprobar el proyecto -hecho que a todas luces no ocurrió- y deslizó que el oficialismo "fue engañado por sus socios políticos, o algo peor, sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron”. Luego le recordó a Milei que en la previa de la sesión "circulaban los rumores" de que desde el bloque de LLA "llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios" con el objetivo de que el proyecto no se tratara y volviera a Diputados o, incluso, "para pedirles que faltaran a la sesión". Pese a eso, la candidata PRO aseguró confió en la voluntad libertaria ya que, según dijo, el propio Presidente manifestó públicamente su apoyo: "Usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley, y yo confié en usted, una vez más confié en usted".

Sobre el final, dijo haberse sentido defraudada y haber perdido la confianza en el mandatario. Y sembró la duda sobre las verdaderas intenciones del oficialismo al señalar que, pese a que los dos misioneros le habían votado "todo al gobierno", desde la ley Bases hasta los jueces de la Corte, "justo los traicionan el día que tenían que votar una ley que llevaba su nombre". "Los que garantizan impunidad, que son peor que los corruptos, van a pagar los costos, porque nuestros hijos no se merecen vivir en el reino de la impunidad. Y ahora pongan su ejército de trolls a atacarme si quieren, porque la verdad siempre triunfa”, cerró.

Esta mañana, el Presidente expuso en el el 11° Latam Economic Forum donde negó que los votos estuviera "asegurados" y que las acusaciones sobre una jugada del oficialismo para impedir la aprobación del proyecto "fue todo una operación mediática teñida de amarillo", en relación al partido que conduce Mauricio Macri. Desde La Libertad Avanza calificaron de "comportamiento indigno" a la reacción de "quienes dicen ser nuestros aliados" y acusó al PRO de querer aprovechar "cualquier oportunidad para intentar ensuciar al gobierno" y "anotarse una victoria política antes de la elección".

Los cruces entre libertarios y macristas en la Ciudad por Ficha Limpia

La discusión sobre Ficha Limpia también se trasladó a la Legislatura porteña. La vocera y candidata a ocupar una banca por el macrismo, Laura Alonso, señaló al Gobierno nacional como "el único responsable" de la derrota y pidió que explique qué fue lo que ocurrió. "Nosotros no conocemos a ningún gobierno de la democracia en la Argentina que haya ido al recinto a perder una votación. Tal como dijo Lospennato, han defraudado a los argentinos", dijo. El bullrichista Juan Pablo Arenaza (actual legislador de LLA), le recordó a la portavoz que el año pasado el oficialismo porteño convocó a una sesión para votar un proyecto similar sin contar con el número asegurado y perdió un voto.

La titular del bloque de LLA, Pilar Ramírez, también se sumó a la discusión con Alonso. "Mientras el kirchnerismo blindaba a sus jefes, el PRO operaba para la foto. A las pruebas me remito: acá está Laura, otra vez, especulando y confundiendo. Mejor que nos expliquen cómo, después de 17 años de gobierno y muchas veces con mayoría propia, en la Ciudad todavía no hay Ficha Limpia", cuestionó. Y la diputada local, Rebeca Fleitas, agregó en tono irónico: "Menos mal que gracias al PRO en CABA desde hace 17 años tenemos Ficha Limpia".

El presidente del interbloque Vamos por Más y postulante en la boleta del PRO, Darío Nieto, recogió el guante ante reiteradas acusaciones. "Vamos a explicarlo despacito para que se entienda, porque parece que tienen problemas de comprensión -o simplemente mala leche y ganas de confundir a la gente-. En la Legislatura porteña se necesitan 40 votos -sobre un total de 60- para aprobar la ficha limpia. Eso se llama mayoría especial o calificada. El PRO jamás tuvo esa mayoría", afirmó y, con dureza, se preguntó: "¿Quieren ser legisladores para legislar una Ciudad que no conocen o simplemente buscan tapar sus acuerdos embarrando al PRO?".

Pese a la defensa de Nieto, Fleitas recordó que una década atrás el oficialismo porteño contaba con la fuerza suficiente para avanzar con un proyecto. "Año 2015 en Legislatura porteña. Para aprobar Ficha Limpia se necesitaban 40 votos (de 60). PRO + ECO (Coalición Cívica, UCR, Confianza Pública) tenían 42 bancas. Pedo a mi me dicen que Milei tranzó con los k".

Facundo Del Gaiso, miembro de la bancada de la CC en Vamos por Más, también reflejó su indignación con lo ocurrido anoche en el Congreso "¡Basta! No somos ingenuos. Que se sepa qué paso. Que sé investigue quién jugo al 'tero', 'gritaron en un lado y pusieron el huevo en otro'", arremetió y añadió: "Hay qué seguir luchando como dice Paula Oliveto Lago. Pero no somos boludos, hoy ganaron los corruptos, pero no vamos a parar de luchar hasta que salga aprobada Ficha Limpia". Para el diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, la derrota de Ficha Limpia "no fue un accidente, ni una sorpresa", sino que, según dijo, fue "un plan".

El sorpresivo naufragio legislativo del proyecto fue celebrado con abrazos y hasta lágrimas entre senadores del peronismo. En la previa, desde el PJ de Ciudad aseguraron que la iniciativa tenía como objetivos "proscribir a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner", impedir "la participación política de sus referentes" y "disciplinar a todo aquel que se oponga a las políticas de hambre y saqueo que tanto dolor le están causando a los argentinos". Santoro, principal candidato del espacio en la boleta de "Es Ahora Buenos Aires" y quien lidera las encuestas, apostó por el silencio y, por el momento, evitó pronunciarse sobre la iniciativa, aunque en 2024, ante una consulta, aseguró que era un proyecto "pensado para una sola persona", en referencia a la expresidenta.

La campaña para las elecciones del 18 de mayo ingresó en la recta final con la sorpresiva aparición en cancha de un componente inesperado que promete dar que hablar hasta el último día. Con un final abierto, el oficialismo porteño buscará aprovechar la discusión sobre la lucha contra la corrupción para inclinar la pelea a su favor con el objetivo de absorber votos libertarios y mejorar su performance electoral.