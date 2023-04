En Vivo Cristina Kirchner en La Plata: hora, lugar y operativo de seguridad

Live Blog Post

Hugo Moyano dijo que no lo invitaron, pero pidió PASO para el Frente de Todos

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la reaparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que "no me invitaron, no me dijeron nada. Yo soy de La Plata, pero nadie me dijo nada del acto, ni me invitaron”.

“El candidato tiene que ser un hombre que vea lo que está pasando en el mundo. Algunos expresan lo que hay que hacer, pero hay que tener en cuenta la cultura del pueblo. No pueden venir a imponer cosas, porque eso fracasaría”, agregó en declaraciones con El Destape.

Además, señaló a las PASO como un factor clave para definir la contienda electoral: “Las PASO darían un candidato de consenso votado. Sería lo indicado, ahí tenemos la obligación de respetar el resultado y apoya a aquel que sea designado como candidato del sector”.