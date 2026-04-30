En la previa del 1 de mayo, la CGT marcha contra el Gobierno con reclamos por cierre de fábricas Por Gonzalo Magliano + Seguir en









Leerán un documento con mensajes para el Presidente y la oposición y advertirán por la caída de los salarios y la pérdida de puestos de trabajo. Además, se ratificará el rechazo a la reforma laboral. Habrá un homenaje al papa Francisco.

Se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores. NA

En la previa del 1 de mayo, la CGT vuelve a la calle este jueves para reclamarle al presidente Javier Milei un cambio de rumbo económico y advertirle por el cierre de fábricas, pérdidas de puestos de trabajo y baja de salarios, entre otros puntos. La convocatoria es a las 15 en Plaza de Mayo. Se espera una nutrida manifestación donde confluyan sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores, entre otros sectores. Además, se realizará un homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará en un contexto diferente al que imaginaba cuando anunció la convocatoria el 1 de abril. Entonces, regía la suspensión del corazón de la reforma laboral que había conseguido con una cautelar. En los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Trabajo la dejó sin efecto y puso en jaque la estrategia de la central obrera para frenar la ley.

Este jueves la central intentará recuperar la iniciativa y mostrar músculo de cara a lo que viene. El mensaje que se leerá en Plaza de Mayo no sólo estará dirigido al Gobierno, sino también a la oposición. Reclamarán un cambio de rumbo con soberanía política y justicia social, palabras que generan aversión a Milei, pero son música para un candidato peronista. No es un dato menor que los cosecretarios generales Jorge Sola y Cristian Jerónimo hayan confirmado su presencia en la cumbre del PJ del viernes.

El acto tendrá como lema "El trabajo es con derechos o es esclavo". Comenzará con un homenaje al papa Francisco, con videos y la participación de un representante de la Iglesia. Luego los tres secretarios generales se repartirán el mensaje sobre la situación social y económica.

CGT marcha 18/12 Este jueves la central intentará recuperar la iniciativa y mostrar musculo de cara a lo que viene.

El mensaje de la CGT: rechazo a la reforma laboral, "inflación de bolsillo" y cierre de fábricas Durante el acto se leerá un documento aprobado por la mesa chica de la CGT. Según trascendió en Infogremiales, y confirmaron a este medio dentro del triunvirato, en el texto se denunciará que el actual programa económico se beneficia "un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa" en desmedro de sectores clave como industria, construcción y comercio. Para la CGT la política del Gobierno provoca "una escalada trágica del flagelo de la desocupación y de la informalidad laboral" y advierte sobre la "inflación de bolsillo", más alta que el IPC que mide el INDEC. A diferencia de lo que sigue afirmando el Presidente, los precios no bajan, sino que están subiendo en torno del 2% y el 3%, según números oficiales. Las paritarias que promueve el Gobierno, afirman, "profundiza la pérdida del poder adquisitivo". Otro punto importante del documento será la reafirmación del rechazo a la reforma laboral. "Despoja de derechos colectivos e individuales resguardados por nuestra Constitución", denuncian, y prometen seguir combatiéndola "por todos los medios a su alcance", aunque no se espera que se anuncie un nuevo paro general u otras medidas de fuerza. A pesar de los últimos reveses en la Justicia, dentro de la CGT insisten con administrar las acciones directas para evitar desgastes y siguen priorizando las presentaciones en tribunales. Si en Plaza de Mayo cambian de estrategia o no, está por verse.

Temas CGT

Marcha