Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Pichetto lanzó su precandidatura a Presidente: "La salida no es por el neoliberalismo financiero"

El Auditor General de la Nación e integrante de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, lanzó este miércoles su precandidatura a presidente de la Nación de cara a las Elecciones 2023 en un acto en el microestadio de Ferro Carril Oeste.

En su discurso, en donde estuvieron presentes dirigentes del partido Encuentro Republicano Federal, que preside, remarcó su experiencia "Tengo un mundo de ideas alimentado por toda esta gente que me acompaña en el plano económico, en la política exterior, que son hombres y mujeres que han estado en las relaciones exteriores del país. Pero también quiero decirles que el Presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad".

“La Argentina sale por el lado del capitalismo, pero, a no confundirse: no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron el otro día en Bariloche y no me invitaron. Ese sector no tiene la visión de la gente”, sostuvo, en alusión al Foro Llao Llao. En ese sentido, aclaró que conservaría el Banco Central, pero "no para que sirva de caja de financiamiento del Estado para cubrir el déficit, porque su rol es el de cuidar el valor de la moneda, y tiene que ser autónomo de la gestión de turno”,

Bajo el slogan "Argentina puede volver a hacer grande", el ex senador busca hacerse un lugar entre los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya anunciaron sus precandidaturas: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales. “La etapa que viene requiere de temple, de bancársela frente a la presión de los sectores, que son múltiples. Hay que tener aguante y el cuero duro; hay que tener coraje para tomar las decisiones de cambio y, sobre todo, tener equilibrio emocional", sostuvo Pichetto.

