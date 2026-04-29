Agendalo en tu calendario: las fechas clave para ahorrar dólares en tus compras al exterior

Si estás pensando en realizar consumos internacionales, antes vas a tener que conocer estos días que te pueden favorecer.

Teniendo paciencia y conociendo las fechas clave te vas a ahorrar muchos dólares.

En un contexto de dólar atrasado , cada vez más argentinos miran hacia el exterior para hacer compras online y aprovechar precios más competitivos. Desde tecnología hasta ropa, los productos en Estados Unidos suelen resultar más baratos que en el mercado local, incluso sumando impuestos y envíos.

Pero no se trata solo de comprar afuera: el verdadero secreto está en saber cuándo hacerlo . A lo largo del año, el calendario comercial estadounidense concentra fechas específicas en las que las tiendas lanzan descuentos agresivos, lo que permite maximizar el ahorro y hacer rendir cada dólar.

Planificar las compras en función de estos eventos puede marcar una diferencia importante. De hecho, muchas de estas fechas están vinculadas a feriados, cambios de temporada o eventos creados por las propias plataformas de venta, y concentran las mejores promociones del año.

Comprar en el exterior suele ser más económico por varios motivos: mayor competencia entre marcas, liquidaciones de stock estacionales y eventos masivos de descuentos que no siempre tienen equivalentes en otros países. Además, en fechas clave, las tiendas buscan mover inventario rápidamente, lo que se traduce en precios mucho más bajos.

Por eso hay que estar atentos al calendario de los países donde vamos a realizar nuestras compras, uno de ellos es Estados Unidos, que tiene estos días clave para consumir.

Memorial Day

El día 25 de mayo llega uno de los primeros grandes eventos comerciales del año. Durante el Memorial Day, abundan las promociones en electrodomésticos, colchones, ropa y productos de temporada. Además, coincide con el cambio hacia el verano en EE.UU., lo que impulsa liquidaciones de productos de primavera. Esto permite conseguir buenos precios tanto en indumentaria como en artículos para el hogar.

Rebajas de verano y 4 de julio

Entre junio y julio aparecen las rebajas de mitad de año, acompañadas por el Día de la Independencia (4 de julio), otra fecha fuerte en descuentos. Durante este período, prácticamente todas las categorías entran en promoción: desde moda hasta tecnología. Es un momento ideal para compras generales, ya que muchas tiendas lanzan ofertas amplias para atraer consumidores.

Compras Online Anticiparse al calendario te puede hacer aprovechar las rebajas y gastar menos dólares. Imagen: Freepik

Amazon Prime Day (julio)

El Prime Day se convirtió en uno de los eventos más importantes del comercio online. Durante varios días, Amazon ofrece descuentos agresivos, especialmente en electrónica, gadgets y productos de uso cotidiano. Este año se estima que será entre el 8 y el 11 de julio.

Este evento, exclusivo para usuarios Prime, compite directamente con el Black Friday en volumen de ventas y suele ofrecer precios muy competitivos en marcas reconocidas.

Back to School y Tax Free (agosto)

En agosto, la temporada de regreso a clases impulsa promociones en útiles, notebooks, ropa y accesorios. A esto se suman los períodos de “tax free” en algunos estados, donde no se cobran impuestos en determinados productos. Esto puede representar un ahorro adicional significativo si se aprovecha bien.

Compras Online Los cambios de temporada son claves para aprovechar ofertas. Imagen: Freepik

Labor Day y Columbus Day (septiembre y octubre)

Estas fechas marcan el cierre de la temporada de verano con importantes liquidaciones. Es común encontrar descuentos en ropa, muebles y artículos de temporada. Son eventos menos masivos que el Black Friday, pero igualmente útiles para encontrar buenas oportunidades antes del cierre del año comercial.

Black Friday (27 de noviembre de 2026)

El Black Friday es el evento de descuentos más importante del año. Se celebra el día después de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. En esta jornada aparecen las ofertas más agresivas en productos de alta demanda como televisores, celulares, consolas y electrodomésticos. Muchas tiendas incluso adelantan promociones durante toda la semana.

Cyber Monday (30 de noviembre de 2026)

El Cyber Monday continúa la ola de descuentos, pero enfocado principalmente en compras online. Es ideal para productos de tecnología, hogar y moda, y muchas marcas ofrecen beneficios adicionales como envíos gratis o promociones exclusivas en sus tiendas digitales.

Rebajas post Navidad (diciembre – enero)

El año cierra con liquidaciones posteriores a Navidad, donde las tiendas buscan deshacerse del stock restante. Es una excelente oportunidad para comprar ropa de invierno, decoración y otros productos a precios muy reducidos, aprovechando descuentos de fin de temporada.