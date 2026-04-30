Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 30 de abril + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 30 de abril En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.391,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 30 de abril El dólar CCL opera a $1.489,16 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de abril El dólar MEP opera a $1.435,60 y la brecha con el dólar oficial es de 3.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de abril El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de abril El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.479,34, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de abril Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.693, según Binance.