Gerardo Ferreyra: "Estaban apurados por destruir nuestras familias y poder seguir fugando la plata"

Respecto del espionaje ilegal, Ferreyra comentó: “ En enero y febrero de 2019 estábamos siendo víctimas de espionaje ilegal” y agregó que “es horrible lo que han hecho: destruir familias, personas, amigos, compañeros, a los abogados y a la estrategia de la defensa”.

En este sentido Ferreyra expresó: “Vi mucho de espionaje ilegal que se usaba en el Tribunal. Hoy paradójicamente tengo la posibilidad de convertirme en querellante de la causa”.

El macrismo estaba apurado por espiarnos, por someternos al endeudamiento y destruir nuestras familias" (Gerardo Ferreyra, vicepresidente del Grupo Electroingeniería).

El vicepresidente del Grupo Electroingeniería manifestó: “No tengo nada de que arrepentirme, el juez no encontró nada". Además sostuvo que "armaron una causa, forzaron interpretaciones y me encarcelaron por no haberme arrepentido”.

El ingeniero contó que al momento de ser detenido por el fiscal Stornelli y luego llevado a Comodoro Py, con su familia detrás de la puerta el fiscal le dijo que "tenía la obligación de decirle cuáles eran las reglas de juego de aquella reunión". "Afuera está tu familia, pero te tengo que decir que si vos te arrepentís te vas con ellos, sino, vas a la cárcel”, señaló Ferreyra en referencia a lo que le expresó Stornelli en ese momento.

"Yo le contesté de qué tenía que arrepentirme y me dijo que de haber colaborado con estos mugrientos señalando a Casa Rosada en referencia al matrimonio Kirchner”, contó Ferreyra.

https://twitter.com/Radio10/status/1276153164518043650 #BuenosVecinos | "El de @mauriciomacri fue el gobierno del endeudamiento, el sometimiento y el espionaje"

Gerardo Ferreyra a @pabloduggan



https://t.co/ir13n1z8sN — Radio 10 (@Radio10) June 25, 2020

El ingeniero sostuvo que respondió que no se iba a arrepentir porque para él su relación con los Néstor y Cristina Férnandez de Kirchner significó "tener un liderazgo en las licitaciones que competíamos y haber bajado el precio en un 40% en las obras de infraestructura energéticas”.

“Me estaba pidiendo que diga haber colaborado con ellos, pero ellos confiaron en nosotros, en que pudiéramos ejecutar contratos lícitamente ganados, bajar el precio de las obras, cumplir con los tiempos y la calidad de los proyectos”.

Durante la gestión kirchnerista, "hicimos la Central de Atucha II, una obra estratégica”, sentenció Ferreryra.

https://twitter.com/Radio10/status/1276151714278768640 #BuenosVecinos | "Durante el macrismo, la Justicia pasó a ser inquisidora"

Gerardo Ferreyra a @pabloduggan



https://t.co/ir13n1z8sN — Radio 10 (@Radio10) June 25, 2020

Respecto de la era Macri Ferreyra expresó: "La ley del arrepentido la sacaron con la misma rapidez que sacaron la del pago a los buitres y del endeudamiento argentino. El macrismo estaba apurado por espiarnos, por someternos al endeudamiento y destruir nuestras familias".