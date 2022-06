FBI confirmó nexo del piloto del avión venezolano iraní con Quds y posible relación con Hezbollah

La saga del avión iraní –venezolano es un buen ejemplo de cómo la realidad nunca debe ser analizada desde los márgenes. El episodio que concentra la atención de las agencias de inteligencia del mundo se topa con lo rupestre de la discusión política en la Argentina y le impide al Gobierno golpearse el pecho con un logro que tuvo más que ver con una carambola del destino, pero que ahora, geopolíticamente hablando, le genera una oportunidad inmejorable. El FBI le confirmó al juez federal Federico Villena que el piloto iraní Gholamreza Ghasemi no es un homónimo, sino una el CEO de la empresa Far Air Oeshm, ligada a las fuerzas Quds brazo de la Guardia Revolucionaria Iraní y sospechado de haber participado de operaciones logísticas para asistir a Hezbollah, en tráfico de armas y lavado de dinero. La información que proveyó el FBI tiene un grado de desclasificación que ahora fue aportada a las autoridades argentinas. De ahí radica que no existieran, previamente, alertas expresas sobre los tripulantes.