Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la muerte de René Favaloro: "No lo conocí"

Acto seguido, comentó que en ese periodo no conoció nunca a Favaloro: "No es que me llamó cinco veces reclamando: no lo conocí. Y me entero de la trágica noticia de su fallecimiento. Y nada, quedó ahí".

En otro pasaje, Larreta se refirió a la carta en la que el profesional explicaba las razones que lo llevaban a suicidarse. "Hablaba de la corrupción de las obras sociales, del PAMI, como una cosa muy genérica. Nada, una lástima. Un drama que quedó ahí", amplió.

Luego, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) destacó: "Tiempo después, yo ya me había ido del PAMI y me empezaron a chicanear -dos años después- con que Favoloro se había suicidado porque no le pagó el PAMI".

Antes estas declaraciones, el conductor del ciclo, Julio Leiva, le preguntó si le molestaron las declaraciones de Alberto Fernández que lo vincularon con la muerte de inventor del bypass.

"Sí, es una guachada. Es una insinuación muy jodida. Te estás metiendo con algo que no va", finalizó Rodríguez Larreta.

Las críticas a Rodríguez Larreta por Favaloro

Meses atrás, en un acto en Lavallol junto a trabajadores, Alberto Fernández había pedido no entregarle el poder "a quien para resolver los problemas de argentina les sacó el 13% a los jubilados ni los que dirigían el PAMI cuando Favaloro se suicidó".

Tiempo después, ya lanzado como precandidato a la presidencia de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa fue consultado por una declaración de Rodríguez Larreta en su contra y, sonriente, respondió: "Esta semana cumple años Favaloro".

Más recientemente, el fuego sobre el alcalde de la Ciudad llegó desde su propio bando. Fue Fernando Iglesias, enrolado en las filas de Patricia Bullrich, quien vinculó a su rival en la interna con la muerte del célebre médico.

"De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro", lanzó Iglesias luego de que el funcionario criticara el uso de la palabra "blindaje" por parte de Bullrich.