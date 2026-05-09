El nieto de Balbín es el nuevo presidente de la UCR bonaerense: lista de unidad y guiño a 2027 + Seguir en









Emiliano Balbín, diputado provincial alineado con el senador Maximiliano Abad, asumirá la presidencia del comité provincial. Josefina Mendoza (Evolución) quedó como vicepresidenta y la tesorería pasó al sector de Gustavo Posse. El radicalismo cierra filas antes de la temporada electoral.

Balbín mantiene un estrecho vínculo y está alineado con el senador nacional Maximiliano Abad. @EmiBalbin

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires eligió sus nuevas autoridades con una lista de unidad que incluyó a distintos sectores del partido. Emiliano Balbín, diputado provincial y nieto del histórico dirigente radical Ricardo Balbín, se quedó con la presidencia del comité bonaerense. La elección del apellido más emblemático de la historia del radicalismo para encabezar la conducción provincial no es un detalle menor: en un partido que atraviesa una búsqueda identitaria profunda, el nombre Balbín funciona como ancla simbólica y como señal de que el espacio apuesta a recuperar su ADN histórico de cara a los comicios del año que viene.

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Por debajo, quedó Josefina Mendoza como vicepresidenta y Matías Cival en la Secretaría General, ambos provenientes de Evolución de Martín Lousteau. A su vez, la Tesorería pasará a estar en manos del sector de Gustavo Posse, exintendente de San Isidro. La distribución de cargos refleja el mapa de fuerzas internas del radicalismo bonaerense: Evolución, la corriente que conduce el senador Martín Lousteau a nivel nacional, asegura dos posiciones clave en la mesa chica, mientras que el poderoso sector municipal de Posse conserva influencia sobre el manejo de los recursos. El resultado es un equilibrio calculado que intenta mantener a todos adentro sin que nadie se sienta excluido.

Balbín mantiene un estrecho vínculo y está alineado con el senador nacional Maximiliano Abad, quien lo felicitó por asumir la conducción del radicalismo bonaerense en sus redes. Abad es hoy la figura más relevante del radicalismo provincial y el principal articulador del proceso de unidad que desembocó en esta conducción. Su respaldo público a Balbín marca la cancha hacia adentro del partido: quien quiera jugar en el tablero bonaerense del centenario deberá negociar con ese eje de conducción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmiBalbin/status/2052955504318505439&partner=&hide_thread=false El radicalismo bonaerense empieza una nueva etapa. Con orden institucional, liderazgos claros y vocación de unidad, logramos los acuerdos para expresar la pluralidad de un partido que quiere recuperar terreno en la provincia más importante del país. — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) May 9, 2026

"La unidad es la condición para que nuestras ideas lleguen donde tienen que llegar. Un partido unido es un partido que puede gobernar. Y la Provincia de Buenos Aires nos necesita", indicó el senador Abad en sus redes sociales. La frase no es solo una declaración de principios: es también una advertencia implícita para los sectores que históricamente prefieren la dispersión a la disciplina. Con las elecciones legislativas de octubre de 2027 ya marcando el horizonte de la política bonaerense, el radicalismo necesita presentarse como una alternativa organizada y capaz de disputar el distrito más grande del país.

Un partido en reconstrucción: entre la identidad propia y la relación con el oficialismo El radicalismo bonaerense llega a esta renovación de conducción en un momento de redefinición estratégica que va más allá de los nombres. La UCR viene de atravesar el ciclo más turbulento de su historia reciente: primero la ruptura con el PRO, luego el debate interno sobre el apoyo legislativo al gobierno de Milei y finalmente la tensión entre quienes ven en La Libertad Avanza un aliado posible y quienes reclaman un perfil de oposición más nítido. La lista de unidad que eligió a Balbín es, en ese contexto, una tregua más que una definición. La conducción que asume tendrá que resolver en los próximos meses preguntas que el partido viene esquivando: si irá solo o en alianza a las legislativas de 2027, qué perfil de candidatos presentará en la Provincia y cómo construirá una propuesta diferenciada tanto del peronismo como del libertarismo en un electorado bonaerense que experimenta niveles históricos de volatilidad. El apellido Balbín en la presidencia del comité es un punto de partida, pero la historia del partido enseña que la unidad de octubre no siempre sobrevive al verano.