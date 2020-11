Funcionario acusado de espiar a presos K denunció a los fiscales por hacer un "fishing case"

Apuntado en su momento por un testigo de identidad reservada como el “ablandador” de detenidos K, Carra declaró en el tramo de la causa en la que se investigan las acciones de espionaje a presos en las cárceles del SPF, entre ellos exfuncionarios kirchneristas y empresarios que fueron perseguidos durante el gobierno macrista.

Esos detenidos ya declararon en la causa como testigos, y negaron esos supuestos “ablandes” por parte de Carra.

En su extensa declaración de varias horas vía zoom, Carra negó en forma enfática la acusación en su contra y rol que se le asignó en el entramado de espionaje, “utilizar su cargo como pantalla” para obtener información de los detenidos para transmitirla al área de inteligencia. Concretamente se lo acusa de ser un agente de inteligencia más. “Es una pelotud…, hace falta que yo aclare esto”, dijo al juez

Con respecto a los mensajes con Cristian Suriano , exresponsable de inteligencia del SFP, declaró que era obvio que “hablaban cuestiones de seguridad”, y que le informaba por ejemplo “sobre gente que vendía falopa en el complejo”, 31 de Ezeiza. “Era información interna”, explicó.

Ese tipo de información se la pasaba también a otros exfuncionarios del SPF, “a quien correspondía”, aclaró indignado porque los investigadores tomaron solo el teléfono de Suriano y no el suyo.

Carra aseguró que tenía contacto con los internos para solucionar problemas. Puso como ejemplo un motín en la cárcel de Devoto. “Mientras ustedes estaban detrás de un escritorio…yo estaba entre metido ahí adentro entre gases lacrimógenos, escopetazos y con una faca en el cogote pegado a una reja , porque me lo habían pedido, y era la única manera de evitar esto, porque si no hoy el presidente tendría tres o cuatro muertos que no pasaron gracias a mí”.

“Imputaron a un tipo que arriesgó la vida por el servicio penitenciario, no hice una put.. acción de inteligencia, es un invento de Incardona, un invento de ellos”, acotó en referencia a los fiscales.

Acusó a los investigadores de poner en riesgo la vida de los penitenciarios y de los propios detenidos al poner sus nombres en el sistema accesible a todos.