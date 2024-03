Javier Milei gira la táctica: un puente para llegar a junio

La invitación al diálogo, gesto que se sobre analizará (y es parte de la nueva estrategia), fue precedido por varios sopapos y una advertencia: con o sin la dirigencia política, Milei anunció que acelerará ante cualquier obstáculo. Y que echará mano de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para llevar adelante sus reformas. Soslaya un dato esencial: esos instrumentos también están sometidos al marco de control judicial para establecer si se ajustan a la Constitución (una de las ignoradas de la jornada en el discurso). De hecho, al momento de hablar, el DNU 70/23 deberá pasar el tamiz de la Corte Suprema. Ese control todavía no se estrenó. Milei pasó por delante de los cuatro ministros de la Corte sin siquiera mirarlos. El único que tibiamente aplaudía el ingreso era Ricardo Lorenzetti; el resto aplicó el rostro adusto ensayado para la ocasión. A la salida sí les estrechó la mano. Esa es una historia en desarrollo. Por las dudas, Milei se dirigió a la “casta” y habló de transversalidad de tres poderes pero sus dardos no lastimaron a tribunales. Tampoco se tradujo en iniciativas que deba discutir el Congreso. No abordó sus problemáticas ni asuntos pendientes. Los ignoró, lo que en el tono del discurso y el estilo del mandatario, no es malo.

manrique congreso sesiones ordinarias.jpeg El diputado Manrique de Unión por la Patria le da la espalda a Milei durante el discurso. Mariano Fuchila

La "casta" política y los “cuatro jinetes del fracaso”

El peor tramo lo compartieron la UCR, Gerardo Morales, Roberto Baradel y los “cuatro jinetes del fracaso”: Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano. Al final sumó a la expresidenta y se dio el lujo de aludir al escándalo de los seguros que mortifica a Alberto Fernández. Periodistas y gobernadores recibieron metralla lo que excitó las gradas pobladas de los denominados “libervirgos” y motivó que los diputados de LLA estallaran en aplausos constantes y hasta se animaran a cantar “la casta no aplaude” respecto a sus propios colegas, como si ellos no fueran ya parte del mismo sujeto social. Los del PRO estaban menos exultantes, aunque aplaudían tramos sin tanto entusiasmo. No se sabe si porque fueron medidos o porque detectaron que las ideas fuerza de Milei –ya sea que las implemente o no- arrastran la marca identitaria de su propio electorado y los colocan en situación política de licuación.

Fue un flautista de Hamelin en la narrativa de “apartheid” donde los políticos son de primera y los ciudadanos de segunda, en el marco de un panorama de sacrificio que debería enfrentar la Argentina debido a las malas políticas implementadas, según su visión, en los últimos 100 años, y dijo –no sin verdad- que en campaña había advertido que se proponía un ajuste nunca visto. Y que habría dolor y se “tardaría en salir del pozo”. Milei todavía tiene crédito para el vicio que a muchos políticos aqueja: ser relator de la realidad. En algún momento, la ciudadanía reclama más de quien fue mandatado para resolver. Pero no avisa cuándo.

Por lo demás, al relato del minimalismo de ajuste que implementó sobre el Gobierno, en términos fiscales, le faltó decir el recorte en medialunas. Todo el resto ya conocido. Sin embargo, saber que lo encontrarían en la confrontación y no la evitaría blanquea un rasgo de estilo con el que busca arrinconar a la clase política. Ese es su negocio. Mientras conserve la tiza para dibujar en el suelo quién es moral y quién no.