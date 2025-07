Javier Milei se reunió con la Mesa de Enlace en medio del reclamo por retenciones al campo

Se espera que, en los próximos días, diversos funcionarios del Ejecutivo asistan al predio de Palermo, invitados a Exposición Rural. El jueves, día de la inauguración al público, estará presente en el corte de cintas el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Ese mismo día por la tarde se realizará un cóctel de bienvenida al que también fueron invitados los gobernadores, y se prevé que el oficialismo podría cruzarse allí con varios mandatarios locales.

Momento clave

El encuentro se produjo en un momento clave para el sector agroindustrial. El 30 de junio pasado expiró la ventana temporal de reducción de las retenciones a la exportación de soja y maíz, mientras que la reducción sí fue prolongada para el trigo y la cebada. Ante esta situación, el campo insiste en que la reducción se haga permanente, argumentando que se enfrentarán a precios internacionales deprimidos y un tipo de cambio real que, a pesar de los recientes aumentos del dólar, seguirá siendo relativamente bajo.

Días atrás, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la confederación más influyente dentro de CRA, había realizado una fuerte crítica al Gobierno nacional por no haber hecho permanente la reducción de retenciones. En aquel momento, Kovarsky declaró que "este Gobierno todavía no cumplió nada" y sostuvo que el bolsillo del productor "no aguanta más", que exportar resultaba cada vez más difícil y que los impuestos a la exportación eran "un robo, con cualquier gobierno".