Seguridad: críticas en el Congreso a los decretos que modificaron cinco fuerzas federales

Bicameral de Fiscalización de Seguridad Interior Enrique Goerling Lara Senado

En representación del Ejecutivo, se presentó en la Bicameral Diego Fleitas Ortiz de Rozas, director de Transformación Institucional, quien reconoció que los decretos "no son el escenario ideal, pero se hace dentro del marco legal" y comentó que haber salteado al Poder Legislativo con los decretos se trató de "una decisión política que me excede". Consultado por qué la reforma se insertó dentro de la ley Bases, que no contemplaba la emergencia de seguridad, respondió que las facultades delegadas alcanzaban al “conjunto de la administración pública; se considera que eso alcanzaba a las fuerzas federales”.