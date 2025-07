Juan Carlos Maqueda cargó contra Javier Milei: "Hiere la democracia" y "usa terminología propia de barrabravas o de matones"

El exjuez de la Corte Suprema , Juan Carlos Maqueda , habló sobre su salida del máximo tribunal y afirmó que la misma ocurrió con " descortesía ". En ese sentido, remarcó que su apartamiento fue una decisión del presidente, Javier Milei , y aclaró que no tiene vínculo con el jefe de Estado.

“El ministro de Justicia, a quien yo he tratado y le tengo reconocimiento, dijo que no era una decisión de él, sino del Presidente, tal como lo establece la Constitución ", detalló sobre su salida. Además, recalcó que "en el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático ".

Juan Carlos Maqueda habló de su salida de la Corte Suprema y afirmó que Milei "hiere la democracia"

En detalle, el exjuez se despidió de la Corte Suprema - tras 22 años de labor - en diciembre del 2024 luego de haber alcanzado el límite de edad de 75 años que marca la Constitución Nacional. “No quiero afirmar que me hubiera quedado si hubiera tenido tiempo para pensarlo; no lo tuve. Me avisaron en marzo de 2024 y yo cumplía años en noviembre, así que fue un tiempo suficiente para madurarlo. Ahora, esto nunca antes había pasado en la historia Argentina. Yo sentí el cimbrón", detalló en diálogo con A24.