Se frenan en Diputados los proyectos de los gobernadores: Milei gana tiempo para una salida negociada

La aprobación de los proyectos que buscan mayores fondos para las provincias (vía ATN y coparticipación del Impuesto al Combustible) se precipitó en el Senado. La impericia libertaria no ayudó . En lugar de tender algún puente con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, el oficialismo dejó que la sesión corriera. Y cargó las tintas contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no apelar a ningún artilugio reglamentario para levantarla, cuando el debate ya era imparable.

Este es: hacer un intento (de antemano a sabiendas de que no funcionará) para tratar los textos sobre tablas. Cuando los dos tercios no estén; irán por el emplazamiento a las comisiones que deberán tratar ambos textos, para así forzar su debate en esa instancia. Es sabido que los cuerpos que presiden los libertarios, como Presupuesto y Hacienda, en manos de José Luis Espert, solo se activan para avanzar con proyectos oficialistas.

Pero además de los números, hay otro tema. Los diputados que responden a los mandatarios provinciales están a la espera de que estos les envíen una señal para ver si avanzan o no. Está claro que los dos proyectos fueron puestos sobre la mesa para presionar ante el Gobierno que les retacea fondos a los gobernadores. Y que, la expectativa de más de uno de ellos era que estos sirvieran para poner en marcha alguna negociación, no que se sancionaran en lo inmediato. Hasta antes de la media sanción, la estrategia no funcionó. No hubo negociación sino más bien, todo lo contrario: Milei los puso a todos “en la misma bolsa”, como lo cuestionó el salteño Gustavo Sáenz. Y los acusó de querer destruir el Gobierno.

Pero, al parecer, post media sanción, el tema caló en la Casa Rosada. Es por eso que más de un gobernador está a la espera de que suene su teléfono. Aunque, según pudo saber este medio, eso por ahora no ocurrió.

Y, según dejaron trascender desde el entorno de alguno de ellos, tampoco se conformarían con una señal de entendimiento en el predio de La Rural, donde este jueves, un puñado de jefes provinciales se hará presente en el barrio de Palermo, y se verá cara a cara con el Presidente. “Va a haber mucha gente”, le dijeron a este medio. Deben estar a la espera de algún gesto más contundente.

Gobernadores: juntos pero no revueltos

Es cierto que los 24 mandatarios firmaron juntos los dos proyectos. Pero no todos ellos tienen el mismo vínculo con el Poder Ejecutivo. De allí que las estrategias divergen. Por caso, una vez más, hay mandatarios como Alfredo Cornejo, que insistirán en que los temas se traten en comisión. Es por eso que la oposición más dura no se ilusiona con el tratamiento sobre tablas.

Al mismo tiempo, habrá que ver qué estrategia definen. Algunos gobernadores no quieren que se mezcle en una misma sesión –tal cual ocurrió en el Senado—esas dos iniciativas con las leyes que Milei vetará. Estas son las dos normativas previsionales junto con la Emergencia en Discapacidad.

Más de un gobernador reconoce por lo bajo que los cinco proyectos al hilo significan “una bomba fiscal” para el Ejecutivo Nacional. Es decir, no todos los diputados que responden a los gobernadores (sobre todo hay que poner la lupa en los que forman parte de los que supo ser Juntos por el Cambio) acompañarían sus dos textos y la insistencia de esas tres leyes. Para no mostrarse divididos, prefieran debates en días separados.

congreso sesiones ordinarias camara de diputados Por el receso invernal, Diputados sesionaría recién en agosto. Captura Diputados TV

Mientras los mandatarios están a la espera de gestos por parte de la Casa Rosada, hay otro elemento que le da tiempo a Milei, si tiene intenciones de frenar el avance de las dos leyes que, aseguró, ponen en riesgo el déficit cero. Y este es que, por la puesta en marcha de las vacaciones de invierno es probable que baje la actividad en el Congreso.

Si bien la intención de varios legisladores es sesionar en los próximos días para tratar el Financiamiento Universitario y la Emergencia para el Garrahan, como habrá varias ausencias por vacaciones, algunos bloques no quieren abrir el recinto para que esos faltazos "no se noten". Sobre todo si no se llega a reunir el quorum de 129.

Esto le podría dar una ventana de tiempo a los libertarios, quizá hasta los primeros días de agosto, para entablar algún tipo de entendimiento con los gobernadores. Al menos con aquellos que están dispuestos a escuchar una propuesta intermedia entre lo que establecen las dos iniciativas y el silencio que primó hasta ahora.