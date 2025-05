Juan Grabois criticó la interna peronista en Provincia: "Hay disputa de poder, no idea política"

El dirigente social apuntó contra la dirigencia en general y lanzó: "Parece que no entendimos nada. Está la Argentina inundada".

El dirigente social Juan Grabois , luego de las elecciones porteñas, puso la mirada en los comicios que se acercan en la provincia de Buenos Aires y criticó duramente la división peronista entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner : "Hay disputa de poder, no idea política".

"Parece que no entendimos nada. Está la Argentina inundada", reprochó el dirigente al señalar que esa desconexión de la política con la sociedad es la que después se ve reflejado en el bajo nivel de participación electoral, como pasó este domingo en las elecciones porteñas, donde apenas el 53% del padrón asistió a votar. Este panorama viene repitiéndose en distintas provincias.

"Hay un drama que se está comiendo a una generación que es que escuelas no funcionan, los hospitales tampoco, no hay tierra, techo ni trabajo y en la Cámara de diputados no se discute nada de eso", cuestionó.