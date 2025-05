En un clima de ebullición interna, el Congreso del PJ se reunirá con las derrotas electorales como telón de fondo

El Partido Justicialista concretará su Congreso Nacional este martes 20, a las 17, en un contexto de fuerte ebullición por las derrotas en las elecciones desdobladas de CABA , Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis y Chaco , y marcado también por tensiones internas debido a las elecciones en provincia de Buenos Aires previstas para septiembre. La asamblea se realizará por zoom. La presidenta del Consejo del PJ Nacional Cristina Kirchner no forma parte del Congreso y, por lo tanto, no está prevista su participación.

El congreso se iba a realizar el pasado 25 de abril, en las instalaciones del Club Ferro, en CABA, pero se suspendió por la muerte del Papa Francisco. Por entonces, estaba al rojo vivo el cortocircuito entre la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof , y también entre la titular del PJ y los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo , y su par de Salta, Gustavo Sáenz . En esos días se temía que el malestar de las espadas de estos mandatarios, entre otros, se hubiera traducido en el vaciamiento de la asamblea, es decir, que sus congresales no asistieran, lo que le hubiera quitado legitimidad al encuentro. La suspensión lo evitó y después vinieron las elecciones en las provincias, que dejaron como mensaje para el peronismo que la derrota es segura si las corrientes internas no acuerdan y van a las urnas divididas. Se espera que en el zoom también se presenten informes de las intervenciones en Misiones y en Corrientes.

Se desconoce, hasta el momento, qué gobernadores peronistas participarán pero habrá momentos intensos, eso es seguro. Gastón Galíndez , exvicepresidente del PJ salteño y diputado provincial electo, criticó a la intervención del PJ local y expresó su preocupación por la falta de resultados. "Hay una preocupación muy grande por el justicialismo de Salta, con esta intervención no se puede, queremos que se termine", sostuvo en una entrevista en estas últimas horas. "Hicimos dos reclamos, uno vía judicial, y el otro por la vía política institucional. El judicial está para resolverse y el institucional se tratará en el Congreso Nacional del PJ", indicó. "Salta estará representada por 33 congresistas que rechazarán la intervención", señaló, para despejar cualquier duda sobre la postura de ese espacio.

congresopj.jpg La notificación para el Congreso del PJ

Consultado sobre el porqué de las fuertes críticas a la conducción partidaria nacional, algo que de manera subterránea circula como malestar en los peronismos provinciales, aclaró que "no es con el kirchnerismo, es con La Cámpora. Nosotros abrazamos las políticas de Néstor Kirchner pero estos chicos no ganaron nunca, ni un centro de estudiantes. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque, pero no a la banca como diputado", afirmó. Subrayó que los conflictos con ese sector afectan al PJ en, al menos, a diez distritos.

Formosa, próxima estación

Insfrán, titular del congreso partidario, enfrentará su propio test electoral el próximo 29 de junio cuando los formoseños vayan a las urnas para elegir a 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales y concejales en todo el territorio. Hace unos días venció el proceso de reconocimiento de lemas y alianzas y se inscribieron cuatro lemas para las elecciones: el Partido Justicialista, La Libertad Avanza, la Confederación Frente Amplio Formoseño y el Movimiento Libres del Sur.

La semana pasada, apenas recibió la notificación sobre la concreción del Congreso, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ de ese municipio, Fernando Gray, le solicitó de manera formal a Insfrán que suspenda la convocatoria virtual y se cite a una reunión presencial. "El PJ se encuentra fragmentado y disperso, los últimos resultados electorales dan cuenta de ello. La única manera de resolver esta situación es garantizando mecanismos amplios de participación partidaria para que todos los sectores tengan la oportunidad de debatir y expresarse en el ámbito correspondiente. Realizar una reunión virtual implica, justamente, todo lo contrario. No hay que tenerle miedo al debate", expresó Gray.

Además de las elecciones en Buenos Aires y en Formosa, antes de los comicios nacionales de octubre habrá turnos para las urnas en Misiones, Santa Fe y todavía sin fecha en Santiago del Estero y Corrientes, en donde se elegirán a gobernadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Federalespj/status/1924474658583138717&partner=&hide_thread=false La esperanza organizada: Quintela y la reconquista de los territorios



En tiempos de ajuste, entrega y vaciamiento de la política, desde el interior profundo nace una propuesta distinta. @QuintelaRicardo demuestra que se puede gobernar con el pueblo en el centro: empresas… — Federales. Un grito de corazón (@Federalespj) May 19, 2025

Se corta solo

Mientras el peronismo intenta encontrar vías para unir a todos los espacios, la corriente "Federales", del gobernador Ricardo Quintela, lanzó la apertura de mesas distritales en las 135 comunas de Buenos Aires y el primer paso fue la inauguración de "La Esperanza", en Lomas de Zamora. "En tiempos de ajuste, entrega y vaciamiento de la política, desde el interior profundo nace una propuesta distinta. Porque en cada barrio hay un pueblo dispuesto a recuperar el rumbo nacional", se sostuvo en un comunicado.

Según indicaron desde el distrito, Quintela no participará del zoom por coincidir con un aniversario de la independencia de La Rioja.