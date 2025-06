Guillermo Francos cruzó a Cristina Kirchner tras las críticas contra el Gobierno: "En prisión no debe recibir todos los números"

El jefe de Gabinete apuntó contra la expresidenta, quien ayer advirtió que "los números no cierran".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , respondió a las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner contra el Gobierno por la situación económica y social que atraviesa el país. El funcionario defendió el plan que lleva la administración de Javier Milei y lanzó, con ironía: "Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina".

En ese sentido, Francos ratificó que "ha habido una mejora sustancial en la economía" y puso como ejemplo el crecimiento en el consumo. "No sé de dónde saca esos números ni quién se los manda. Yo no creo que sea así", remarcó durante una entrevista en Radio Mitre.

“Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”, sostuvo la exmandataria desde su casa, donde cumple la condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad.