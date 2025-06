Gildo Insfrán cuestionó el plan del Gobierno: "El superávit fiscal con un pueblo triste no tiene sentido"

En el marco de las elecciones provinciales en Formosa , el gobernador Gildo Insfrán apuntó contra el modelo económico de la administración de Javier Milei y remarcó que el déficit fiscal que persigue el Gobierno no incluye a las grandes mayorías.

"El superávit tiene que ser con el pueblo incluido como lo tenemos en Formosa hace más de 22 años . Si vos tenés un superávit fiscal con un pueblo triste no tiene ningún sentido ", puntualizó.

El mandatario provincial habló ante la prensa luego de votar en la escuela EPEP de Frontera N°6 José Hernández en Laguna Blanca y enfatizó: "Los grupos concentrados siguen haciendo buenos negocios pero todo es mentira. El superávit fiscal no existe y no tiene validez cuando el pueblo no está incluido", dijo en diálogo con El Destape.