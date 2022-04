Pinedo: "Para Macri, su candidatura no es un tema muy relevante"

"Lo que Macri deja siempre claro es que no se excluye de nada, pero tampoco se incluyó en nada. No está muy preocupado por su candidatura, sino que está preocupado por que se mantenga la unidad de la oposición, que actúe con responsabilidad ocupándose del principal problema social que es la inflación, y ayudar a quienes pueden ser potenciales candidatos de nuestro sector", sostuvo el ex senador nacional.