La repudiable frase de Javier Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto"

La expresión del Presidente surgió luego de que una persona que concurrió al encuentro le recrimine que "la gente no llega a fin de mes". Allí fue que Milei respondió "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle", para luego ratificar que: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos".