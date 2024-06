"Impulsor de un brutal ajuste": el crudo perfil sobre Javier Milei en la revista Times

Posteriormente, el perfil remarca que "sus opositores predijeron que Javier Milei no duraría seis meses, pero sus índices de aprobación están aumentando a pesar del aumento del número de personas sin hogar y de las estrictas medidas de austeridad". "Quienes pronosticaron que su gobierno implosionaría se equivocaron", agrega el artículo, que hace hincapié en el pasado del Presidente como "ex miembro de una banda de covers de los Rollings Stones, que cautivó a sus seguidores con una actuación en un concierto de rock en Buenos Aires".

Posteriormente, The Times destaca el eslogan de gestión " No hay plata ": "Esto se ha convertido en un eslogan de su administración: una referencia (y una justificación) al profundo programa de austeridad que ha impuesto su gobierno . La política económica de terapia de shock de Milei ha incluido hasta ahora recortar el valor oficial de la moneda en un 50% , despedir a decenas de miles de empleados estatales y aplicar una motosierra metafórica a todos los departamentos gubernamentales".

Asimismo, señala que "el Presidente dice que hay pruebas de que la terapia está funcionando. La inflación de Argentina (aún la más alta del mundo, alrededor del 300%) se está desacelerando. En abril, el país registró su primer superávit presupuestario trimestral desde 2008. Sin embargo, se podría esperar que cualquier gobierno que implementara un programa agresivo de recortes estuviera pagando un alto precio político a estas alturas, o al menos no lo celebrara en un concierto de rock. Pero Milei, ex comentarista de televisión y profesor de economía, desafía el análisis convencional".

Sin embargo, el medio estadounidense menciona que existe "un recorte de los subsidios estatales al transporte y al combustible ha provocado un fuerte aumento del coste de vida. Una consecuencia visible es el aumento del número de personas sin hogar en las calles de Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno ha congelado la ayuda a miles de comedores populares, como parte de un intento de poner fin a lo que el presidente ridiculiza como 'el negocio de la pobreza'”.

Finalmente, se refiere al vínculo del mandatario con el Congreso: "El don de Milei para cautivar a los multimillonarios tecnológicos en California no se ha visto reflejado en su capacidad para legislar en su país, donde las leyes que permiten la privatización de empresas estatales, junto con otros planes de desregulación, se han estancado en el Congreso, donde su partido no tiene un mayoría". "Milei ha amenazado con utilizar su veto para forzar la aprobación de algunas de las medidas de reforma, pero en última instancia, para gobernar eficazmente, necesitará negociar con aquellos que no son sus aliados naturales, algo en lo que no destaca", concluye.