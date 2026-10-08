El endeudamiento familiar divide aguas en el PRO: acuerdistas versus rupturistas

A una semana de la sesión convocada por la oposición en Diputados para avanzar con ese y otros temas, la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal presentó un informe que alerta sobre la problemática y cuestiona el dictamen que acompañan los legisladores del bloque amarillo.

El endeudamiento en la Argentina generó un cortocircuito en el PRO . A una semana de la sesión convocada por la oposición en Diputados para avanzar con ese y otros temas, la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal presentó un informe que alerta sobre la problemática y cuestiona la letra chica del dictamen que acompañaron los legisladores del bloque amarillo. El tema dividió aguas y colocó, de un lado, a los "acuerdistas" mientras que del otro quedaron los que apuestan a que el partido tenga su propio candidato en las elecciones del año que viene.

Esta semana, el Think Tank que preside Vidal publicó el estudio “El precio del mañana”, en el que aborda con datos muy concretos la problemática que se convirtió en bandera de la oposición.

“ Casi 6 de cada 10 argentinos tomaron un préstamo , usaron crédito o financiaron gastos en los últimos meses. La proporción aumenta entre las mujeres y los sectores de menores ingresos ”, reza el informe que lleva la firma de Mora Jozami, directora de Casa Tres.

Asimismo, el texto que tiene cerca de 30 páginas alerta: “Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 26% lo hizo principalmente para comprar alimentos, el 21% para cubrir gastos cotidianos del hogar, el 15% para pagar servicios, impuestos u otras obligaciones y otro 14% para pagar otras deudas ”. Es decir, los datos van a contramano del relato que intentó instalar el presidente Javier Milei, cuando aseguró que la deuda es de aquellos que compraron televisores para ver el Mundial.

Por si fuera poco, el informe también advierte sobre la mora –situación en la que se estima que se encuentran unos 6 millones de argentinos– y remarca que el 54% de los argentinos dice haberse atrasado o haber dejado de pagar algo por motivos económicos en los últimos meses . Entre ellos, lo más frecuente son los servicios, seguidos por la tarjeta de crédito y los préstamos o deudas.

La fundación Pensar aborda la situación de los morosos.

El informe analiza los proyectos de Diputados

El informe no se queda en el diagnóstico. Sino que también aborda los tres dictámenes que se firmaron en comisión y que tienen como objetivo darle una respuesta a las familias endeudadas en la Argentina.

El tema se coló en la Cámara baja luego de que la oposición forzara su debate en comisión en la última sesión. A diferencia de otras oportunidades en las que los espacios enfrentados a Milei empujaron un tema en el Congreso, esta vez, La Libertad Avanza optó por sumarse al debate con su propia iniciativa. Y, como siempre, sumó el acompañamiento de la UCR y del PRO, además de algunas fuerzas provinciales.

A grandes rasgos –y como tal cual lo resume el informe de la Fundación Pensar– el dictamen oficialista “exige mayor visibilidad del costo financiero total, desglose de impuestos, información reforzada en créditos cortos o complejos, acceso al perfil de riesgo y liquidación completa de deuda. También incorpora consentimiento expreso y doble validación digital, tratamiento de reclamos, límites autoimpuestos, arrepentimiento y portabilidad”.

“Su aporte es mejorar la información y la contratación”, sintetiza el informe, para luego acotar: “Su límite es que no introduce quitas, topes generales ni un plan obligatorio para obligaciones ya en mora”. Algo que sí contemplan los otros dos dictámenes de comisión que se despacharon.

“Ofrecer la misma herramienta a todos puede resultar caro e ineficaz”, sentencia el informe luego de abordar los tres dictámenes que quedaron listos para ser llevados al recinto. Y el texto hace la siguiente observación: “La diferencia entre prevención, regularización e insolvencia permite ordenar la respuesta. Quien todavía puede decidir qué crédito tomar necesita información y competencia. Quien atraviesa un descalce puede necesitar un acuerdo de pagos. Quien enfrenta insolvencia persistente requiere un procedimiento diferente”.

El informe fue elaborado por la fundación que preside Vidal. Mariano Fuchila

En otras palabras, el informe señala que el dictamen oficialista se queda a mitad de camino. Sobre todo cuando señala que “el desafío político es reconocer a esos hogares y darles una respuesta que pueda sostenerse. Eso supone defender instituciones que permiten prestar y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para cumplir. Los contratos, la protección del consumidor y la recuperación de ingresos forman parte de una misma agenda de funcionamiento económico”.

Si se sigue avanzando en el informe, las diferencias entre el texto que acompañaron los diputados de la bancada del PRO y la postura de la fundación siguen creciendo. Y con un dato extra: las soluciones prácticas que brinda el informe toman lo hecho por el gobierno de Jorge Macri en CABA, ante la crisis que atraviesan los porteños en materia de endeudamiento.

En la sección del informe que lleva la firma del presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, se indica que desde la entidad que conduce implementaron “distintas herramientas de refinanciación extendiendo plazos y con tasas de interés muy convenientes para que, todo deudor con voluntad de pago, pudiera encontrar un plan que se ajustara a sus necesidades: solo en lo que va de 2026 hemos realizado 13.700 refinanciaciones, que representa el 25% del stock existente de productos crediticios en mora a fines de 2025”. En concreto, el gobierno porteño reconoce que el endeudamiento es un problema y de allí las medidas implementadas en el Banco Ciudad.

Pero no solo esto. Laje remarca que desde la Legislatura porteña “participamos activamente de la discusión de la ley 6.959 del Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que fue sancionada por consenso en la Legislatura de la CABA y fija condiciones mínimas para las refinanciaciones (tasa no mayor al 35% y plazo no menor a 24 meses), a la vez que el Gobierno de la CABA exime del pago del 50% de los Ingresos Brutos a los intereses de las refinanciaciones: los principales bancos se han adherido voluntariamente al programa”.

Cortocircuito en el PRO

La presentación del informe no parece ingenua. Se publicó apenas una semana antes de la convocatoria a la sesión para tratar este y otros temas en el recinto de la Cámara de Diputados. Y, para colmo, es crítica con la postura que tomaron los principales aliados al gobierno en el Congreso.

“Casualmente” el informe emana de la fundación que conduce Vidal y que aglutina a buena parte de los referentes amarillos que no se alinean al ala “acuerdista” del partido que conduce Mauricio Macri. Es decir, aquellos que apuestan a llegar a un acuerdo electoral con el oficialismo. Sino que emana del sector que se ilusionan con tener su propio candidato amarillo en los comicios del 2027: Herán Lacunza.

El bloque que conduce Ritondo no se identifica con el contenido del informe. HCDN

Ahora bien, el informe no cayó bien entre los diputados del PRO que estamparon su firma en el dictamen, o que se pronunciaron en favor de la postura libertaria. “Nuestra postura está reflejada en el dictamen que firmamos”, dijo uno de los pesos pesados del bloque que conduce Cristian Ritondo.

“Los datos muestran un estado de situación. Ahora, lo que no se puede permitir es que se rompa el sistema de crédito generando incentivos para que ser deudor sea más fácil que ser buen pagador como sucedió siempre en la argentina que si debías sabías que iba a haber moratorias”, dijo otra fuente del PRO, tras conocerse el informe de Pensar.

Así las cosas, más allá de que en el PRO hay diferencias en torno al tema y sobre la postura que tomar frente al Gobierno (si acompañar a como dé lugar todas sus leyes o no), lo cierto es que en esta oportunidad, el bloque volverá a votar alineado con La Libertad Avanza.