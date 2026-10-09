El Gobierno retruca con una sesión en Diputados para desactivar la convocatoria opositora Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









La Libertad Avanza oficializó un pedido para el 21 de octubre y suma un nuevo elemento para que se caiga por falta de quórum el llamado disidente para el próximo jueves.

El oficialismo busca retomar la agenda legislativa a fin de mes. Diputados

Cuando la oposición anunció una sesión en Diputados para el jueves 15 de octubre, con dos semanas de anticipación y aún con la sangre caliente por el fallo de la Corte Suprema que había derogado la ley de Tierras, un referente justicialista fue consultado si no era contraproducente tanta espera. "El interés social no se va a apagar porque la sesión sea en dos semanas", respondió a Ámbito. Lo que no terminó de prever ese legislador fueron los movimientos oficialistas que sobrevendrían, que podrían desactivar del todo esa convocatoria con un pedido de sesión maratónica fechada para el próximo 21 de octubre a las 12 horas, con la intención de blindar el DNU 70/2023.

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El temario replica dos de los proyectos que ya había incorporado la oposición en su agenda: la emergencia en discapacidad y una respuesta ante la situación de morosidad en hogares. Esa coincidencia explicita la confianza que tiene La Libertad Avanza en que la sesión del 15 de octubre se caiga por falta de quórum. Además, se tratará la disposición de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la incorporación al Código Penal de nuevas figuras que condenan el vandalismo rural, en conductas como el ingreso ilegal a establecimientos rurales y el daño a bienes productivos del agro.

La Libertad Avanza busca dos dictámenes la semana que viene La ambición libertaria se refleja en la presentación de la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que cuenta con modificaciones a los vigentes regímenes correspondientes a expropiaciones y desalojos pero cuyo contenido final se desconoce: el plenario que lo tratará el próximo miércoles puede incluir un artículo que defina el límite del 15% de posesión extranjera en cada distrito, pero que quite el tope de 1.000 hectáreas dispuesto para cada comprador foráneo. La proyección del Gobierno es conseguir un apoyo mayoritario en ese mismo momento. De alcanzarse una media sanción en el recinto, la redacción debe volver a ser girada al Senado con su nueva forma.

La última sesión en Diputados fue el 9 de septiembre y fue convocada por la oposición. Con esos elementos, y junto a la oportuna medida de la Corte Suprema que decidió desdecirse y reestableció la ley de Tierras 10 días después de un fallo en sentido opuesto, La Libertad Avanza se muestra confiada en que se derrumbe la convocatoria opositora para el 15 de octubre. En ese caso, a los disidentes les quedará la narrativa del "principio de revelación" a quienes no den quórum, la asimilación de la movilización callejera prevista y el trabajo para imponer su dictamen de morosidad y emergencia de discapacidad para el 21 de octubre.

El Gobierno interrumpiría así más de un mes y medio sin convocar al recinto de la Cámara alta, dado que la última citación fue el 9 de septiembre y formó parte de una iniciativa opositora. Aún así, la citación expuso la falta de consenso en torno a la ley "Defensa de la Soberanía Nacional", excluída del temario. La estrategia, cuya fecha de sesión venía siendo repetida hace semanas sin titubeos por parte del oficialismo, terminó por delinearse en una reunión conjunta que tuvo Martín Menem con referentes de bloques aliados: Javier Sánchez Wrba (PRO), Lisandro Nieri (UCR), Eduardo Falcone (MID), Gisela Scaglia y Carolina Basualdo (Provincias Unidas), Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Garrido (Por Santa Cruz).

La particularidad fue que en ese encuentro también se discutieron detalles del Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse formalmente la próxima semana en comisiones, y que en la reunión estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda y gestor de una partida que alcanza los $14,9 billones en concepto de Obligaciones a Cargo del Tesoro (OACTs). Se trata de la tercera erogación más onerosa, solo por detrás del Ministerio de Capital Humano y los servicios de deuda.

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