Macri sobre Milei: "Votaron a alguien que tenía una psicología especial"

No obstante, puso reparos en los modos de Milei, aunque dijo: "La gente no es tonta. Votaron a alguien que tenía una psicología especial, con un mandato destructivo y de confrontación". "No dijo que haría algo distinto que lo que está haciendo", agregó. Y se refirió a Carlos Menem: "No dijo 'síganme' o 'revolución productiva', dijo que iba a hacer algo y lo está haciendo, a veces de forma áspera", expresó Macri, quien valoró "la autenticidad" de Milei.