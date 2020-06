Recluido en Los Abrojos, Macri participa de un torneo internacional de Bridge

El Bridge se practica con una baraja francesa de 52 naipes y en parejas. No es un juego de azar, sino mental. Gana quien juega y piensa mejor, por lo que se considera un reto para la inteligencia y la resistencia de la mente. Aunque el origen está en debate (entre Inglaterra y España), en el mundo se juega de manera profesional desde hace más de un siglo. Su antecesor es el Whist, el divertimento de las antiguas casas nobles inglesas y de la corte francesa del siglo XVIII.

Bridge Cartas ABA Mauricio macri.jpg ABA.org.ar

El Bridge tal como se lo conoce hoy fue reglamentado a nivel global por el multimillonario neoyoriquino Harold Vanderbilt en 1925. El empresario ferroviario fue quien fundó la Federación Mundial de Bridge y organizó el primer Campeonato del Mundo.

Con la introducción del Bridge Duplicado, el juego pasó de pasatiempo de la “alta sociedad” a deporte olímpico. El objetivo en cada mano es ganar como mínimo un número de bazas (cartas sobre la mesa) previamente acordado en una subasta entre los jugadores. Aprender a jugarlo no es complicado, pero requiere tiempo. Por eso Macri contrató a un profesor particular. Quiere ser profesional. La pasión por el Bridge la heredó de su padre. Rafael Alazraqui, un viejo amigo de la famiglia, lo ayuda a sostener la tradición y a entrenar. Franco lo jugó durante 30 años. Mauricio le dedica más tiempo ahora que no tiene funciones públicas.

Bridge Franco Macri Obituario Revista Noticias.jpg Revista Noticias (Ed. Perfil)

“Cuando termine la tarea de servicio público quiero aprender a cocinar bien, paisajismo. Quiero aprender más de todo el tema tecnológico y el mundo digital, tengo varios libros atrasados. Me gusta mucho el cine, las series, quiero tener más tiempo, quiero aprender a jugar mejor a las cartas, que me gusta mucho”, le dijo en febrero de 2019 a su confidente espiritual Alejandro Rozitchner.

En la década del ’90 el Bridge se popularizó y en marzo de 1999 el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció a la Federación Mundial de Bridge (WBF), como Federación Olímpica otorgando al Bridge el mismo status deportivo que el golf, el karate, el ajedrez o el polo. Se lo considera un deporte, pero por ahora no participa en los Juegos Olímpicos que se realizan cada 4 años. Habitualmente compite como disciplina invitada en los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Macri sueña con representar a la Argentina en Beijing 2022?

Según la Asociación del Bridge Argentino (ABA), más de 80 millones de aficionados lo juegan en todo el mundo y unos 125 países ya cuentan con su federación nacional. Los que barajan cartas aseguran que para jugarlo se debe tener algo que ver con el desarrollo de dotes para la estrategia y la brillantez en negocios. Bill Gates y Warren Buffett son grandes jugadores. Juntos, crearon un fondo de un millón de dólares para promocionar el Bridge en los colegios y universidades de Estados Unidos.

Bridge Macri Warren Buffett Bill Gates.jpg Warren Buffett confesó que juega Bridge hasta cuatro veces por semana, durante más de dos horas cada partida. “Probablemente juego 100 veces más que Bill (Gates), así que ese es probablemente el único juego en el mundo en el que tendría una ligera ventaja con él”, dijo Buffett a Becky Quick, de la cadena CNBC. cnbc.com

Los que lo juegan sostienen que ayuda a desarrollar la inteligencia y “ejercita” las neuronas. Las partidas online de las que Macri participa desde Los Abrojos duran más de tres horas.

Bridge Macri Torneos Equipos.jpg En algunos torneos internacionales de Bridge Mauricio Macri y sus compañeros juegan con el equipo LAMBA, en representación de Argentina. bridgehouse

El aislamiento obligatorio y la falta de compañeros de paddle abren el terreno de Macri al Bridge. Del 5 al 12 junio participa de la 2° Copa América organizada por ABA y patrocinada por la agencia de turismo Morisan, de Graciela Sancho de Mori, quien junto al ingeniero Héctor Mori, de Secontur, organizan cruceros y viajes para llevar jugadores a los mejores torneos el mundo.

Bridge Macri equipo MM Copa América ABA.jpg Ficha de inscripción del equipo de Bridge de Mauricio Macri (MAURICIOM1) a la 2° de la Copa América, organizada por la Asociación de Bridge Argentino (ABA). Facebook: ABA

El equipo de Bridge de Macri se llama "MM". Ese es el "Nick BBO" que eligieron los integrantes. Sus compañeros de equipo son:

Ernesto “Tito” Muzzio (OYZZUM): ganador del histórico torneo de la República 2006 celebrado en Mar del Plata, autor del libro “Brigde al natural” (con 2da. Edición agotada) y campeón anual nacional de parejas libres del año pasado, junto a Héctor Camberos, otro de los compañeros de equipo de Macri. "Tito" es el capitán del equipo.

Héctor Camberos (HECTORC): es un jugador con reconocimiento internacional. Es ingeniero químico, con un MBA en economía y tiene 72 años. Es el presidente y CEO de DAK Americas y fue directivo de la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) del 2016 al 2019.

Bridge Macri Ernesto Tito Muzzio Héctor Camberos.jpg Ernesto "Tito" Muzzio y Héctor Camberos, los campeones por parejas del campeonato nacional de Bridge 2019. ABA.org.ar

Pablo Lambardi (LAMARGD1): se lo cataloga como el mejor jugador del grupo. Es maestro de Bridge y compitió para Argentina e Inglaterra en múltiples campeonatos. Era parte del círculo de “players” de Franco Macri.

Luis Palazzo (PALA): Posee más de dos décadas de experiencia en este deporte. Representó al equipo oficial masculino de la Argentina en varios campeonatos internacionales. Se destaca por lograr las “mejores manos” de los torneos.

María Ladislao Pedro “Pierre” Pejacsevich (PIERRI): Padre de 3 hijos, hincha de Boca, Stone. Así se define en Twitter. Durante 25 años fue gerente del Banco Macro hasta que armó una consultora financiera en 2017, junto a Marcelo José Tain: T&P Asesores SA. Tiene 53 años y era el más joven de las mesas de Bridge de Franco Macri.

Bridge Macri Equipo MM Luis Palazzo Pablo Lambardi Pierre Pajecsevich.jpg Los compañeros de equipo de Bridge de Mauricio Macri: Luis Palazzo, Pablo Lambardi y Pedro "Pierre" Pajecsevich.

El nickname (apodo) del expresidente en el equipo "MM" no es muy original: MAURICIOM1. Por más que en la Justicia haya contundentes pruebas que lo vinculan al caso de espionaje más escandaloso de la historia argentina, Macri no oculta sus prioridades actuales: la Copa América de Bridge.

Un sector del PRO agita por lo bajo una candidatura de Macri para las elecciones legislativas del 24 de octubre de 2021. Diputado nacional por la Ciudad o senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Su domicilio por DNI, el origen tandilense y la residencia de 4 años en Olivos habilitarían cualquiera de las dos vías para su regreso a la política partidaria. Los agitadores enfrentan un dilema: cómo evitar que se piense que busca fueros. La pista puede estar en su pasión por el Bridge.

Rafael Alcaraz, marqués de Cerverales y ex campeón español en 2017, indicó al ABC que el Bridge estimula el sentimiento competitivo, desarrolla habilidades, estrategia, comprensión, lógica y retención. “Es tan apasionante que no se termina nunca de aprender. Aunque sean igual de eficaces, nunca juega igual un médico que un ingeniero”.