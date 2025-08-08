Manuel Adorni cuestionó la declaración de Diana Mondino sobre Javier Milei y $LIBRA: "Totalmente desafortunada"







El portavoz defendió al mandatario ante la duda que sembró la excanciller sobre la responsabilidad en la estafa cripto. Mondino había deslizado que Milei es "poco inteligente" o "un corrupto".

Las declaraciones de Diana Mondino generaron ruido en el Gobierno.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de la excanciller Diana Mondino luego de que afirmara que el presidente Javier Milei es “poco inteligente” o “un corrupto” en referencia al caso $LIBRA. “Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, dijo el funcionario y calificó el comentario de "totalmente desafortunado".

En su habitual conferencia de prensa, el portavoz salió en defensa del mandatario nacional al cuestionar las declaraciones de la exministra de Relaciones Exteriores y Culto, quien dejó el gobierno a principio de año por diferencias con el libertario.

“Cuando uno ha representado al Gobierno, y más en el caso de Mondino que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio Presidente, en este caso”, disparó este viernes Adorni.

Según dijo Adorni, Mondino es "una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo". "Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, afirmó.

Para el vocero presidencial, la exministra “hizo un comentario desafortunado” contra el mandatario. “Efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino, además, de representar a la Argentina”, remarcó.

La declaración de Diana Mondino sobre Javier Milei y $LIBRA Su expresión llega luego de que la exfuncionaria hablara sobre el escándalo por la criptomoneda $LIBRA y sembrara la duda sobre la responsabilidad de Javier Milei con la estafa que está siendo investigada en Argentina y en EEUU. "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", evaluó. Ante la sorpresa del entrevistador, Mondino prefirió no responder: "tú eliges. Yo no sé". No llegó a denominarlo como "corrupto", pero tampoco lo negó. "Espero que no", dijo ante la consulta de si era un "presidente corrupto". Si llegará a serlo "tendrá que ir a la cárcel", sostuvo. Después intentó corregirse y negar haber afirmado que Milei podría ser responsable de la posible estafa en el caso $LIBRA. Se escudó ante la imposibilidad de saber sobre ese tema. Al finalizar defendió las políticas económicas del Gobierno y afirmó que "Argentina está ante una gran oportunidad". "No la desperdiciemos", pidió. Mondino LIBRA La excanciller se desempeñó al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hasta 31 de octubre de 2024, luego de que la Argentina votara de manera diferencial de Estados Unidos e Israel, cuando se pronunció en contra el bloqueo a la economía de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas. En su lugar, el Poder Ejecutivo designó a Gerardo Werthein.