La chicana de Marcos Galperin que apunta a los Moyano por el uso de camiones autónomos







Tras ganar en la Justicia una larga disputa con el gremio de Camioneros, el fundador de Mercado Libre lanzó un guiño a los camiones autónomos, reavivando el debate sobre el futuro del transporte y la “uberización logística” en Argentina.

El guiño de Galperín a los camiones autónomos.

Marcos Galperin, cofundador y líder histórico de Mercado Libre, volvió a encender la polémica en redes sociales. Sin mencionar nombres, aludió a Hugo y Pablo Moyano —líderes del gremio de camioneros—, con quienes mantiene un largo historial de enfrentamientos, al comentar con un irónico “Mientras tanto, en China…” un video que muestra un camión autónomo circulando sin chofer por una autopista del gigante asiático.

El antecedente de la disputa entre los Moyano y Marcos Galperín El posteo, realizado en la red X, llega tras el fallo favorable que puso fin a una disputa iniciada en 2019, cuando Camioneros reclamó el encuadramiento sindical de 1.200 empleados del centro de distribución de Mercado Libre en La Matanza. El gremio denunció que el convenio con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA) era “flexibilizador” y había sido aprobado de forma exprés durante el gobierno de Mauricio Macri.

En septiembre de 2024, una jueza laboral desestimó la presentación del gremio contra el acuerdo. En marzo de 2025, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez del convenio colectivo, rechazando la impugnación de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y el Sindicato de Choferes de Camiones.

El guiño de Galperin a la tecnología de camiones sin chofer parece anticipar un nuevo capítulo en la disputa, no solo con los camioneros, sino con los gremios de transporte en general. La llamada "uberización logística" —concepto impulsado por empresarios como Gustavo Grobocopatel— plantea un modelo más flexible, eficiente y ambientalmente amigable, que podría derivar en una mayor robotización del transporte.

“Todo progreso viene de la mano de la tecnología. Se pierden trabajos que hoy existen y se crean otros nuevos. El desafío es lograr una transición poco dolorosa”, afirmó Grobocopatel en una charla del ciclo Endeavor.