Migraciones confirmó la verdadera identidad del empresario fantasma vinculado al caso $LIBRA

Por Vanesa Petrillo







El ciudadano de Singapur, que se presentaba como Julian Peh, se llama Peh Chyi Haur e ingresó a la Argentina con ese nombre. Nuevos oficios a Migraciones y a la Casa Militar, ahora con la verdadera identidad del CEO de Kip Protocol imputado en la causa $Libra.

Julián Peh en su reunión con Javier Milei.

Julian Peh, el CEO de Kip Protocol y vinculado al lanzamiento de $LIBRA, dejó de ser un misterio. Migraciones confirmó que su verdadera identidad es Peh Chyi Haur. Además, informó la fecha en la que estuvo en Argentina. Ahora la justicia intentará ubicarlo con su nombre y datos verdaderos.

El área, a cargo de Sebastián Pablo Seoane, despejó las dudas y confirmó en las últimas horas el nombre del ciudadano de Singapur, coincidente con el rastreo de registros previamente realizado por especialistas en criptomonedas, entre ellos Maximiliano Firtman, y ratificado por el querellante Martín Romeo.

La verdadera identidad de Peh había sido revelada en X, aunque restaba la confirmación de parte de Migraciones, la cual llegó este viernes. Ahora los querellantes del expediente solicitan a la justicia que lo ubiquen con su verdadero nombre. El área encargada de revisar el ingreso y egreso de ciudadanos al país también dio a conocer la fecha en el estuvo en Argentina: llegó el 16 de octubre de 2024 y se fue el 20 de octubre de ese año.

Además pidieron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo accedió ese ciudadano al Presidente Javier Milei, según un escrito ingresado por la querella de Juan Grabois.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxifirtman/status/1953892412914622847&partner=&hide_thread=false Finalmente en la causa $LIBRA encontraron a Julian Peh con el nombre que aportamos.



1El nombre y documento de la reunión protocolar con el presidente eran inválidos.



2Peh estuvo cuatro días sobre TechForum.



3Se descarta que haya estado en el lanzamiento de la cripto. https://t.co/i76PVfxoYE pic.twitter.com/w73pAn389d — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) August 8, 2025 Las presentaciones judiciales son efectuadas por los querellantes, por un lado, Juan Grabois, y por otro Martín Romeo. Ambos impulsan el expediente en la Argentina.

$LIBRA: el rol de Julian Peh El escándalo Peh estalló cuando se conoció que Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre su persona con ese nombre. Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Milei en el Hotel Libertador, el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones. Tras las demoras y ahora que la justicia ya tiene el nombre de Peh, podrán ubicarlo. Se trata del CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado. Peh fue registrado en una reunión oficial con el propio Milei y Mauricio Novelli con un nombre y documentación que no era verdadera. Fue para un encuentro en el Hotel Libertador en octubre del año pasado para el Tech Forum. Cuando se lanzó $Libra, en febrero de este año, Kip Protocol tuiteó un festejo del lanzamiento del proyecto. Pero cuando explotó el escándalo, la empresa se despegó del hecho con un comunicado. En la causa penal Peh -Haur- está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.