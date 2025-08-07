Reapareció Diana Mondino y habló del caso $LIBRA: "Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

En su primera aparición pública desde su alejamiento de la Cancillería, consideró que Javier Milei no debería haber compartido en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin.

La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su papel en el criptoescándalo de $LIBRA . En una entrevista para un medio extranjero especuló con las razones del posteo del mandatario : "o no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

"No debería haberlo publicado" , afirmó Mondino durante una entrevista de la cadena de noticias Al Jazeera donde, entre otros temas, le preguntaron si el Presidente debería haber publicado sobre $LIBRA.

Mondino, apartada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, no sólo cuestionó al Presidente sino que dejó abierta la posibilidad de que supiera la estafa que significaría el lanzamiento de $LIBRA. Tras plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", afirmó no saber cuál de las dos opciones es la correcta.

Luego ensayó una respuesta sobre por qué lo hizo. "Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto ", evaluó. Ante la sorpresa del entrevistador, Mondino prefirió no responder: "tú eliges. Yo no sé".

No llegó a denominarlo como "corrupto", pero tampoco lo negó. "Espero que no" , dijo ante la consulta de si era un "presidente corrupto". Si llegará a serlo "tendrá que ir a la cárcel", sostuvo.

Después intentó corregirse y negar haber afirmado que Milei podría ser responsable de la posible estafa en el caso $LIBRA. Se escudó ante la imposibilidad de saber sobre ese tema. Al finalizar defendió las políticas económicas del Gobierno y afirmó que "Argentina está ante una gran oportunidad". "No la desperdiciemos", pidió.

Caso $LIBRA: Interpol respondió a la justicia argentina sobre un misterioso imputado

Interpol Singapur respondió a la justicia argentina y aseguró que no tiene registros sobre Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, imputado en la causa $LIBRA.

Se trata de la respuesta brindada por el organismo al requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano sobre el enigmático personaje que no figura en Migraciones. No existen registros de ingresos y egresos al país, por lo que Taiano había pedido a Interpol información sobre Peh.

La respuesta de Interpol Singapur llegó a la justicia argentina y es negativa, ya que informó que no hay registro con ese nombre en el país asiático, informaron fuentes judiciales.

Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el presidente Javier Milei pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones.

El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación de Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado.