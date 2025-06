Marcela Pagano y Lilia Lemoine se pelearon por el proyecto de "Ficha Limpia psicológica" con acusaciones cruzadas

El proyecto lo impulsa la diputada Pagano. Luego de informar su deseo de avanzar con la iniciativa, Lemoine reaccionó a la propuesta compartiendo una imagen en la red social X (ex Twitter), acompañada de emojis de risa. Luego comentó: “Se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono al hemiciclo ni usa a su bebé para forzar una foto con el Presidente”.

Pagano respondió de forma contundente: “Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso” . Además, lanzó duras acusaciones contra Lemoine: “No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque tengo muchas pruebas que demuestran que sos inidónea para el cargo. Sos triste” .

Embed No somos casta. Somos elegidos del pueblo y en nuestro rol nos entregan fueros que nos dan una cobertura legal que el resto de los habitantes no tiene. Los legisladores debemos demostrar que estamos a la altura de ejercer ese rol y poder manejar ese “privilegio”. Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 8, 2025

Frente a las críticas de usuarios en redes sociales, Pagano profundizó sus dichos, asegurando que Lemoine “tiene una patología que la hace peligrosa para ocupar una banca con fueros”. El proyecto de ley, denominado “Ficha limpia psicológica”, plantea la implementación de controles periódicos, preventivos y sorpresivos sobre las condiciones mentales, cognitivas y físicas de los legisladores nacionales. “No podemos tener legisladores con una psiquis dañada. La salud mental también debe ser de interés público, igual que la del Presidente”, argumentó la diputada y periodista.

Pagano luego desafió públicamente a Lemoine: “Estoy dispuesta a someterme mañana mismo a todos los estudios que propongo en la ley, incluso aunque no se apruebe. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, y también una rinoscopia. ¿Vamos juntas, Lilia?”.

Lemoine aceptó el reto, pero respondió con una alusión a la reciente maternidad de Pagano, con un golpe bajo: “Pero solo si contás quién es el papá de tu hijo... Aunque vas a insistir con que fue inseminación porque, de lo contrario, perdés el fideicomiso”.

Pagano no tardó en responder: “La identidad de mi hija es pública y está inscripta como corresponde. Es una bebé sana, amada y deseada. Yo no tuve que esperar la promesa de nadie para poder gestarla. Ni ando mintiendo como vos diciendo que tenés óvulos inseminados de un ‘hombre del poder’, ni manipulando a un joven de 22 años para que te embarace y luego no reconozca la paternidad”.

Y agregó: “Usás tu banca en beneficio propio. Sos tan ridícula que te creés que hiciste presidente a Milei, cuando estuviste escondida durante la campaña. Y encima hablás de su intimidad por celos. A vos nadie te cuidó, ni te quiere, ni te dan el lugar de mujer. El único que te quiso lo traicionaste, y al amigo que te ayudó lo ensuciaste por una cámara de televisión”.

Pagano finalizó su respuesta cuestionando la presencia de Lemoine en el Congreso: “Estás ahí porque no saben qué hacer con vos. Y si hablás de fideicomisos, presentá pruebas. Si no, hacé una denuncia penal, porque ambas somos políticamente expuestas. Y dejá de esquivar el desafío: ¿cuándo vamos al hospital público para la pericia psicofísica y la rinoscopia?”.

La rivalidad entre ambas legisladoras no es nueva y se remonta a la campaña electoral. Pagano fue una de las apuestas fuertes de Javier Milei en Buenos Aires, mientras que Lemoine, que inició su carrera política en 2019 junto a José Luis Espert, ocupó un lugar más relegado en la lista. Las diferencias entre ambas fueron creciendo con el avance de la campaña y se hicieron públicas tras la llegada de Milei al poder.

¿Qué propone el proyecto de “Ficha Limpia Psicológica”?

La iniciativa impulsada por Marcela Pagano busca que los candidatos pasen por evaluaciones de salud mental antes de presentarse a elecciones.

Según Pagano, esto garantizaría un nivel básico de idoneidad psicológica en quienes ocupan cargos de poder. Sin embargo, diversos sectores cuestionan su viabilidad legal y su potencial uso político.