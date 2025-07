Fin de las LEFIs: el nuevo esquema monetario complica la liquidez diaria de los bancos

El cambio de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) por Letras Capitalizables (LECAPs) para el manejo de los excedentes de dinero que hay en el mercado no salió del todo bien, según plantean analistas. El nuevo esquema presentó serios problemas para el manejo de liquidez diario e intradiario de los bancos.

Por otro lado, el Grupo IEB menciona que “los bancos pasaron de encajar $13,7 billones en junio a $ 19,2 billones tras los anuncios: $5,5 billones más”.

Fuentes del mercado indican que los bancos habrían enviado una nota al presidente del BCRA, Santiago Bausili, con algunas propuestas. Una de ellas es que se les permita computar los excesos de liquidez a cuenta del día siguiente.

También habrían solicitado un mecanismo para acceder a pesos de manera inmediata contra garantía de bonos, a liquidar dentro de la misma jornada. Además, la propuesta incluiría eximir a las LECAPs de 90 días de las exigencias de exposición al riesgo al sector público y que esas letras que emite el Tesoro sean tomadas a su valor técnico del 100% en vez del 90% actual.

Al respecto, el presidente del BCRA también hizo trazó un cuadro de situación del sistema financiero local. “Al final del día a los bancos le sobran pesos”, explicó. En ese sentido, recordó que la tarea de la entidad estuvo en corregir ese problema.

“Hasta el final de las LEFIs, los bancos no tenían mucho que hacer porque a las 8 de la noche el BCRA hacía un ´barrido´ y se llevaba lo que había en las cuentas, ya sean en pasivos remunerados y a las 9 AM del día siguiente se acreditaban de nuevo en la cuenta el interés del día”, describió. Esto, ahora, no se lleva a cabo.

En ese sentido, dijo que los esfuerzos del Gobierno por limitar la cantidad de pesos circulante puso de manifiesto ineficiencias del sistema de pagos. “Si pagás un impuesto a ARCA, lo tenés que cancelar a las 11 AM, pero si rescatás un Fondo Común de Inversión (FCI) te lo acreditan a las 18 hs. y eso tiene un precio”, precisó el funcionario. En ese sentido, consideró que hasta ahora nadie se hacía problema por esos descalces de horas porque los pesos abundaban, pero de ahora en más será diferente.