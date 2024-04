Martín Lousteau sobre el aumento de sueldo en el Senado: "El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más"

El ex candidato a jefe de Gobierno de CABA explicó el proceso por el cual se aprobó el incremento en las dietas y señaló que todos los legisladores acordaron la medida: "Todos votamos. El motivo por el cual uno levanta la mano o no es que cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en lo que se llama labor parlamentaria". Y agregó: "Todos los presidentes del bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'".

Martín Lousteau Senado.jpg Martín Lousteau se mostró a favor de la suba de sueldos en el Senado. Foto: Damián Dopacio - NA.

Lousteau, además, justificó la cifra que pasarán a ganar los senadores debido a los gastos por viáticos y apuntó contra el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, quien recientemente fue promovido en su cargo y ahora ejerce el rol de secretario de Estado. "Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco", apuntó.

En medio del escándalo, más senadores se despegan del aumento de sueldo

Senadores nacionales pidieron este viernes no cobrar el aumento de sueldo tras la resolución, aprobada en la Cámara alta, que otorga un incremento en los ingresos de los legisladores en más de $2 millones.

El senador del PRO Martín Goerling se incorporó al pedido de Rodolfo Suárez y Mariana Juri. "Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien analizar la posibilidad de no incluir el aumento autorizado en la Sesión Ordinaria del día de la fecha de emisión de la presente a la liquidación de la dieta que le corresponde al suscripto", afirma Goerling en un escrito dirigido a la secretaria administrativa del Estado, María Laura Izzo.

De cuánto es el aumento de los senadores

El proyecto de resolución en cuestión establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo.

El cambio de fórmula en los ingresos de los senadores, que no incluye a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, supone un incremento en el sueldo: un legislador de ese recinto pasará a cobrar $4 millones.