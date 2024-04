Ignacio Torres: "Si no hay Ley Bases es difícil llegar al Pacto de Mayo"

Ignacio Torres , gobernador de la provincia de Chubut , aseguró este sábado que va a ser ''difícil llegar al Pacto de Mayo'', en el caso de que el Gobierno no logre la aprobación de la nueva Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

Asimismo, el mandatario provincial manifestó: "Si no hay Ley Bases es difícil llegar al 25. Que se apruebe la norma no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber bonanza económica".

De todas formas, Torres cree ''que se va a aprobar'' , y advirtió que ''hay algún punto que genera algunas disidencias, como el caso de ganancias, pero el resto me parece que va a salir por amplia mayoría".

Ignacio Torres se refirió al impuesto a las ganancias y el aumento de dietas

Torres insistió con que el Ejecutivo debe avanzar en temas que también son prioritarios tanto para el Gobierno nacional como para las provincias: ''En paralelo, la gestión se tiene que garantizar. El mantenimiento de rutas, los medicamentos para los jubilados, un montón de funciones de gobierno que son importantes de sostener''.

Además, dio su postura sobre el impuesto a las ganancias, declarando que ''es lo más importante para acordar porque hay muchas asimetrías en la Argentina que no se contemplan, siendo un impuesto progresivo debería contemplar la diferencia que hay en el costo de vida, por ejemplo, en la Patagonia versus la zona centro-norte de la Argentina, y un ítem que no contempla que es zona desfavorable''.

Y advirtió: ''Esa propuesta se la hicimos al gobierno, todavía no hubo respuesta, yo entiendo que sobre tabla o en comisión se van a modificar algunas cuestiones''.

Otra de las cuestiones fue la del aumento de las dietas en el Senado, donde dijo que ''es una de las tantas muestras de lo alejado que está un sector de la dirigencia de la realidad de la Argentina. A mí me avergüenza cómo de espaldas a la ciudadanía se aumenta el sueldo cuando está pasando todas estas cosas que venimos hablando''.

''Privatizar YPF sería una locura'', explicó Torres

El gobernador chubutense se refirió además al pedido del fondo de inversión Buford Capital en la justicia de Nueva York, respecto de que el Estado argentino entregue las acciones de YPF a cambio de una deuda de 16 mil millones de dólares.

"No sería estratégicamente inteligente acceder a esa negociación porque, de una empresa que vale 6 mil millones de dólares y que en poco tiempo puede triplicar el valor, me parece que hay que hacer todo el esfuerzo posible para no entrar en esa discusión", argumentó Torres.

Así, Torres calificó como una "locura" que el Estado se desprenda de la principal compañía energética de Argentina: ''Hoy privatizar YPF sería una locura. Esto te lo admite hasta el propio presidente de la empresa. Más en un esquema de recuperación, tiene activos que son más que estratégicos''.

Por último, agregó: "En el corto plazo se viene el boom de Vaca Muerta, estamos viendo que va camino a una recuperación importante y que podrá desprenderse de muchos pasivos".