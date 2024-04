Luis Juez cruzó a Martín Lousteau por aumentos en Senado: "Que se haga tuitero de Milei"

Así, el senador cordobés, cuestionó los dichos de Lousteau ya que el explicó que no todos los senadores votaron a favor: '' Es un problema de Lousteau, que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente''.

Además, agregó que ''de esta manera, con esta oscuridad y falta de transparencia, no es la forma con la que podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que tiene la Argentina. No me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor'' , en declaraciones con Radio Mitre.

El viernes, Lousteau, ex candidato a jefe de Gobierno de CABA, explicó el proceso por el cual se aprobó el incremento en las dietas y señaló que todos los legisladores acordaron la medida: "Todos votamos. El motivo por el cual uno levanta la mano o no es que cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en lo que se llama labor parlamentaria". Y agregó: "Todos los presidentes del bloque se sentaron y dijeron 'vamos a hacer esto'".

"Estaba acordado. Uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Para firmarlo tenés que saber hasta de qué se trataba. Después el Presidente sale a hacer campaña y sale a mentir", había agregado como crítica al Jefe de Estado.

Luis Juez criticó el funcionamiento de la Cámara

Juez también se refirió a la velocidad con la cual se resolvió el aumento: ''Así no, así en 90 segundos… ¿Quieren discutir? Les voy a dar la oportunidad, vamos a plantear un proyecto del bloque nuestro. Que cada uno diga ahí lo que quiere decir, no como el otro día, no en 90 segundos''.

En ese marco, rechazó que el reglamento de la Cámara establezca que si un senador no pide la palabra para expresar su rechazo durante una votación a mano alzada, su posición sea positiva para el proyecto.

''Esa es una interpretación estúpida, mentirosa, absolutamente falaz. Si el presidente del cuerpo dice que los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, y si yo no la levanto mi conducta es la misma. Yo tengo muchos años en la cámara, las cosas funcionan así. Cuando la votación es nominal, es el tablero. Cuando es a mano alzada, el que levanta la mano está asintiendo y el que no lo hace no lo está haciendo. No podemos estar en esa discusión estúpida. Claramente no hay un solo senador que diga que Luis Juez estaba de acuerdo'', apuntó.

La diputada Santillán también criticó a Lousteau por votar el aumento de sueldo en el Senado

Juez no fue el único que increpó a Lousteau, ya que Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, se refirió a la votación a mano alzada del presidente de la UCR: ''Le da hasta cringe y lo hace igual''. En las imágenes de la sesión, se lo ve levantando la mano tímidamente.

“Es triste, sabe que está mal y le da hasta cringe y lo hace igual”, aseguró en diálogo con radio Delta, utilizando un termino que se traduce como vergüenza ajena.

Además, agregó: “Desde que quiso ser jefe de Gobierno, ha perdido todo en lo que compitió. No debería darle vergüenza levantar la mano porque la gente no lo quiere, así que no tiene que preocuparse tanto de cómo queda frente a la sociedad”. También aseguró que la aprobación del poryecto ''es un punto a favor para el presidente Javier Milei'', ya que ''pudo poner un espejo en el Senado, mostrando de qué lado están los políticos''.

“Es escandaloso y obsceno”, remarcó, para luego agregar: “Pro no votó y LLA tampoco y todo lo que quedó expuesto es el kirchnerismo, que lo vamos a sacar de a poco en elecciones parlamentarias. Acordaron antes lo que iba a suceder”.