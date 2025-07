Nuevo cruce de Lilia Lemoine contra Marcela Pagano: la acusó de estar vinculada a Venezuela, Rusia e Irán

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine volvió a cruzar a su compañera de bancada Marcela Pagano y la acusó de tener vínculos con Venezuela, Rusia e Irán . Señaló que si bien sigue dentro del bloque de manera oficial ya no es parte del espacio: " No lo confiesa pero ya ha demostrado estar del otro lado ", sostuvo.

En ese sentido, explicó que sus diferencias con Pagano "no son personales" y advirtió que el año pasado "quería tomar la Comisión de Juicio Político". “No es un enfrentamiento personal, quieren devaluar mi accionar diciendo que es una pelea de minitas , cuando claramente no lo es. Yo informé en 2024 que Pagano quería tomar la Comisión de Juicio Político, y estoy esperando que alguien de la prensa le pregunte por qué quiere la Comisión de Juicio Político ”, lanzó.

A su vez, afirmó que "hay pruebas de todo" y explicó que como la mayoría de los diputados del espacio "no vienen de la política" y "no sabían lo que es una comisión", Pagano aprovechó su posición para tomar el control de las comisiones de Juicio Político, la Bicameral de Inteligencia "y otra más que está relacionada". "Se le ofreció la de Libertad de Expresión y no la quiso porque dijo que se iban a enojar sus colegas”, cuestionó.

Marcela Pagano explicó sus diferencias con el bloque libertario

Semanas atrás, Pagano se refirió a su enfrentamiento con Lemoine, que nació el año pasado a partir de la designación de autoridades para la Comisión de Juicio Político, y explicó: "Cuando tuvimos el ok de Javier Milei me postulé y los vocales me eligieron. Oscar Zago se fue del bloque por este tema y (Martín) Menem no le perdona que no haya puesto a alguien de los suyos, a alguien a quien pueda controlar. Yo no respondo a él, no es una autoridad para mí más que como presidente de la Cámara, es un diputado más. Eso le pesa, le molesta y me manda a sus soldaditos a hacer y decir cosas", explicó en diálogo con Radio Mitre.

Además, aseguró que Lemoine está “incapacitada” para ocupar su lugar en la banca: “Me preocupa que una persona que necesita medicación no la esté tomando y que haya otros, como Martín Menem, que se aprovechan de esta situación. Es muy importante que se marque la diferencia: no se banaliza, se pide un comité médico porque todos podemos tener una enfermedad pero es necesario que tenga un tratamiento y un seguimiento para determinar quién puede elegir el destino de las personas".