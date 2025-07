La Voz Argentina: dejó el boxeo y se dedicó a la música, el participante que sorprendió a todos

Luego le consultaron si hace otras cosas en su vida, y Jaime compartió: "Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho" . Sin dudarlo, todos los coaches expresaron unas palabras para el participante, afirmando que es un gran artista, e intentar convencerlo de que elija su equipo.

"No lo puedo creer, estoy en shock total, sos increíble, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble. Guarda, porque como bien dice la Sole, ¿Quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina?", comentó Lali y Soledad afirmó: " Yo lo veo, lo veo lejos".