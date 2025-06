"Ficha Limpia Psicológica": sigue la guerra entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine

Lilia Lemoine y Marcela Pagano Cruce entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Ámbito

La nueva interna entre las diputadas Pagano y Lemoine

“Cuando tuvimos el ok de Javier Milei me postulé y los vocales me eligieron. Oscar Zago se fue del bloque por este tema y Menem no le perdona que no haya puesto a alguien de los suyos, a alguien a quien pueda controlar. Yo no respondo a él, no es una autoridad para mí más que como presidente de la Cámara, es un diputado más. Eso le pesa, le molesta y me manda a sus soldaditos a hacer y decir cosas", dijo Pagano en dialogo con Radio Mitre.