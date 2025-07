Nuevo round opositor: dos convocatorias en Diputados que pueden sacudir al Gobierno

Al temario se incluirán dos temas que cuentan con dictámenes de comisiones, por lo que podrían finalizar la jornada con media sanción: la reforma de la legislación sobre DNU (que el año pasado no alcanzó quorum) y establecer en el sistema federal el juicio por jurados. Entre las particularidades de la convocatoria, que ocurrirá nuevamente en el marco de una movilización en las inmediaciones del Congreso como cada miércoles, estará la presentación de un proyecto para modificar el huso horario en todo el país para atrasar una hora los relojes argentinos.

Oposición convoca una segunda sesión

Este mismo miércoles pero a las 14.30 horas, con las firmas de miembros de Unión por la Patria y Encuentro Federal (los dos bloques más voluminosos de la oposición), se convocaron una serie de proyectos sin dictámenes que no están incluidos en la primera sesión. La solicitud abre el interrogante de si ambas bancadas -que adhieren al temario de Democracia para Siempre- darán quorum o diseñarán una modalidad de inclusión de sus propuestas en la reunión de Labor Parlamentaria.

Entre los proyectos, se encuentra la aprobación de un régimen de excepción de la Marina Mercante, la actualización de montos por delitos de evasión tributarias y la derogación del DNU 351/25 que transformó el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Francos Innovación federal.jpg El Gobierno busca sostener la alianza con los representantes de las gobernaciones en el Congreso.

A su vez se pretende la derogación del DNU 345/25, que reformó la autonomía de organismos estratégicos en el arte nacional. Según señalaron gestores culturales en una comisión legislativa, los espacios más afectados son la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional del Teatro (INT).

Senado: Guillermo Francos faltará a la segunda convocatoria

Luego de retirarse de la defensa de gestión del Senado el pasado jueves, el jefe de Gabinete anticipó que no completará su intervención en la Cámara alta para responder las preguntas de los bloques referenciados con el peronismo. Guillermo Francos levantó la sesión después de tres horas de exposición debido a que una senadora lo llamó "mentiroso".

"Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno", expresó en sus redes sociales el funcionario, insinuando lo que después se volvería su confirmación entrevistado en radio Rivadavia: “No voy al Senado para que me falten el respeto, porque yo soy respetuoso con todos. En un lugar institucional como el Congreso, que una diputada (sic) se exceda en su calificación no tiene ningún sentido”.

La oposición peronista en el Senado se podría presentar y tener expresiones en minoría en un escenario que lo tiene paralizado: cuentan con una serie de media sanciones (aumentos de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad) con altas posibilidades de convertirlas en ley, pero sin convocatoria de Victoria Villarruel la sesión no se llevará a cabo.