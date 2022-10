Pablo Moyano respaldó al Gobierno pero reclamó medidas para los trabajadores

Al mismo tiempo, tuvo palabras de apoyo para con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien asumió en agosto tras la salida de Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis. Sobre el líder del Frente Renovador, Moyano afirmó que “está haciendo un esfuerzo importante” ya que "no agarró un fierro, agarró una acería caliente con lo que dejó Macri" y señaló que "está tratando de a poco ir bajando la inflación".

Sin embargo, aprovechó para reclamarle medidas en favor de los trabajadores, una de ellas la eliminación del impuesto a las Ganancias. "Estamos reclamando que elimine Ganancias. Es una vergüenza que un trabajador este pagando el impuesto cuando las mineras y las cerealeras cada vez que les quieren retocar retenciones pegan el grito en el cielo", señaló.

PABLO MOYANO: "ALBERTO FERNÁNDEZ TENDRÍA QUE HABER CONVOCADO UN SOLO ACTO"

Massa anunció este domingo que a partir del 1 de noviembre se elevará el piso del mínimo no imponible de Ganancias. En declaraciones radiales, el Ministro de Economía aseguró que "a partir del 1 de noviembre el mínimo no imponible estará por arriba de los $330.000”.

"El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible a partir del 1 de noviembre. Va a estar arriba de los $330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extras o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias", aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

Por otro lado, Moyano también le pidió al ministro y al presidente que implementen "un bono o una suma fija a fin de año para aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes" y que las asignaciones familiares "sean universales para todos los trabajadores y trabajadoras registradas".

Respecto a la multiplicidad de actos por el Día de la Lealtad, entre ellos el encabezado por Héctor Daer y la mesa chica de la CGT, el líder camionero señaló que "el peronismo es así" y agregó que "está más vivo que nunca, movilizado, en debate permanente". Además agregó que "con los muchachos ya se hablará en los próximos días, pero está todo bien en la CGT".

Sin embargo, ante la consulta sobre si hubiera sido conveniente realizar un solo acto, dijo que "debería haberlo convocado el presidente del PJ nacional, que es Alberto Fernández", pero dijo que igualmente "el pueblo estuvo movilizado". "El año que viene, tranquilos que el peronismo va a estar todo unido", agregó.

Respecto a las declaraciones de Aníbal Fernández sobre la posible reelección del presidente, expresó que "es un debate del peronismo que a la gente lo que menos le importa es quien va a ser candidato o candidata" porque "la gente necesita respuestas inmediatas" ante la situación económica.