Máximo Kirchner: "Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos"

Ante miles de personas, el referente de La Cámpora le envió un mensaje a sus compañeros del Frente de Todos en el Gobierno al señalar que "los que aceptaron durante la pandemia ganar menos, hoy están esperando que dejen de traicionarlos" y agregó: “No podemos darnos el lujo de decir 'no se puede'”.

DISCURSO COMPLETO de MÁXIMO KIRCHNER en el DÍA de la LEALTAD

Más allá de advertir a sus compañeros de gobierno sobre la situación acuciante, también puso en alerta a la sociedad respecto del modelo de país que buscará implementar la oposición en caso de llegar otra vez al Poder Ejecutivo. "Del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental", remarcó.

Al mismo tiempo, recordó que Argentina tiene aún sobre sus espaldas "la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y la deuda con los acreedores privados" que tomó el Gobierno de Mauricio Macri y agregó: "¿Ustedes vieron esa deuda en los barrios, la vieron en mejores hospitales, mejores escuelas, patrulleros? No hubo nada, nos han dejado una cuenta impagable de la manera que está organizada".

Kirchner habló entrada la tarde, sobre un escenario nutrido de dirigentes políticos y sindicales, donde enfatizó que "la curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

Además, retrucó al líder de la oposición, quien manifestó recientemente que "la sociedad argentina es fracasada". "La sociedad argentina no es fracasada", señaló Máximo Kirchner y añadió que "si hubo alguien que fracasó, ese fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ¿Por qué tratar así a su propio pueblo?".