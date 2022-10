Día de la Lealtad: kirchnerismo, CTA y moyanismo encabezaron acto en Plaza de Mayo

Máximo Kirchner: "Los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos"

El presidente del PJ bonaerense y diputado nacional fue uno de los principales oradores del acto. Allí aprovechó para enviar "el saludo de la compañera Cristina" Kirchner a los manifestantes, al mismo tiempo que afirmó que el movimiento peronista tiene que ofrecer "un proyecto de país que interprete al pueblo" de cara al 2023.

A su vez, remarcó que "se necesita una suma fija que nos saque del ahogo", en referencia a la pérdida del poder adquisitivo que sufren los salarios ante el avance de la inflación, que podría finalizar el año con un crecimiento interanual superior al 100% y enfatizó que "los que aceptaron durante la pandemia ganar menos, hoy están esperando que dejen de traicionarlos".

Más allá de advertir a sus compañeros de gobierno sobre la situación acuciante, también puso en alerta a la sociedad respecto del modelo de país que buscará implementar la oposición en caso de llegar otra vez al Poder Ejecutivo. "Del otro lado se avecinan tres flexibilizaciones: la laboral, la impositiva y la ambiental", remarcó.

image.png

Al mismo tiempo, recordó que Argentina tiene aún sobre sus espaldas "la deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI y la deuda con los acreedores privados" que tomó el Gobierno de Mauricio Macri y agregó: "¿Ustedes vieron esa deuda en los barrios, la vieron en mejores hospitales, mejores escuelas, patrulleros? No hubo nada, nos han dejado una cuenta impagable de la manera que está organizada".

Kirchner habló entrada la tarde, sobre un escenario nutrido de dirigentes políticos y sindicales, donde enfatizó que "la curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

Además, retrucó al líder de la oposición, quien manifestó recientemente que "la sociedad argentina es fracasada". "La sociedad argentina no es fracasada", señaló Máximo Kirchner y añadió que "si hubo alguien que fracasó, ese fue Mauricio Macri, que no estuvo a la altura de las circunstancias ¿Por qué tratar así a su propio pueblo?".

WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.59.jpeg

Hugo Yasky: "Cristina Kirchner es la conducción de nuestro frente"

Quien también tomó la palabra en el acto de esta tarde fue el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es la conducción" del movimiento y criticó a los empresarios que por el incremento de las ganancias a costas del pueblo.

“No somos felpudos de la clase dominante y de los empresarios que quieren llenarse los bolsillos a costa del hambre del pueblo”, advirtió desde el escenario.

"Así como tuvimos a Eva y a Perón, tuvimos al compañero Néstor Kirchner, el primero que se animó a ponerse de pie”, expresó Yasky, también resaltó que "después vino la compañera Cristina Kirchner" sobre quien dijo que es "la compañera que nos representa, que nos interpreta".

Además, agregó que a su criterio la vicepresidenta "es la conducción de nuestro frente y marca el futuro por el que tenemos que ir. Siempre con la movilización, con la lucha”.

Diferencias

Tal como anticipó Ámbito, tanto la CGT como el sindicalismo ligado al kirchnerismo o los "independientes" muestran una cierta "indiferencia" hacia Alberto Fernández, quien paradójicamente provocó la última gran crisis en el seno de la organización cuando les ofreció una cena a los “gordos” y a los “independientes” en Olivos y marginó a Pablo Moyano.

Por eso, este lunes, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social", la marcha que reunió al sindicalismo moyanista y los sectores del kirchnerismo tuvo su epicentro en Plaza de Mayo a las 16. Las distintas vertientes comenzaron a concentrarse a partir del mediodía en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, principalmente y se trasladaron desde Diagonal Norte y 9 de Julio a las inmediaciones de la Casa Rosada.

El escenario donde los oradores brindaron sus discursos fue instalado en medio de la plaza y detrás de la pirámide de Mayo, donde fueron distribuidas cerca de 250 sillas. "Todos con Cristina" y "Néstor vive" fueron algunas consignas que adornaron el entorno y las imágenes de líderes populares como el Papa Francisco, Evita, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Juana Azurduy, San Martín, Néstor y Cristina Kirchner, Mercedes Sosa, Carlos "Indio" Solari y Estela de Carlotto también ilustraban enormes banderas.

acto del kirchnerismo dia de la lealtad 3 Telam

Durante el acto se hicieron presentes diferentes organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), el Sindicato de choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y el Sindicato Único de Fleteros (Siunfletra), entre otros.

Entre ellos se destacó la presencia del gremio Camioneros, que dispuso una bandera gigante en la fachada del Cabildo y otras pancartas distribuidas en la plaza con frases del secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, como leyenda.

Varios de los afiliados de ese gremio se encontraban este mediodía ya congregados en la Plaza de Mayo y la batucada de ese gremio, La Famosa Recoleccion & La Banda De San José, ya estaba preparándose para poner ritmo a esta jornada.

Mientras tanto, se encendían las parrillas en las inmediaciones para vender los tradicionales choripanes, hamburguesas y sanguches de bondiola, y los comerciantes ofrecían productos con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o consignas del Partido Justicialista.

En la Plaza se instalaron banderas de diferentes intendentes del PJ como Fernando Moreira (San Martín), Alejandro Granados (Ezeiza) y Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, ambos con licencia en los municipios de San Martín y Escobar, respectivamente.