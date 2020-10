IGJ pide anular sentencia que desestimó vínculo de Macri con los Panamá Papers

El objetivo del funcionario apunta a lograr la nulidad de la sentencia firmada por el juez Andrés Guillermo Fraga, el cual consideró que el exmandatario no tenía relación con ninguna de las firmas y avaló la postura oficial de Macri, quien por entonces apuntó a su padre, Franco Macri, al señalar que lo había nombrado al frente de las firmas sin su consentimiento.

Según anticipó C5N, desde la IGJ consideraron que la causa judicial se trató de una farsa orquestada por el exjefe de Gobierno porteño, su fallecido padre y los operadores judiciales de los que se nutría Cambiemos.

La denuncia recayó en el juez civil Luis Bournissen. Allí, el organismo que conduce Nissen pide la nulidad de la sentencia “mediante la cual se desvinculó totalmente al ex presidente Macri de las sociedades off shore denominadas Fleg Trading y Kagemusha, declarándose que el mismo ‘no fue socio, ni accionista (...), que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna’, fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”.

El fallo, con fecha de septiembre de 2017, condujo luego al sobreseimiento por decisión de la jueza Elizabeth Alejandra Paisándes de los delitos de omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito, dos de las principales acusaciones que recaían sobre Macri. De esta manera, la trama de Panamá Papers derivó en la desvinculación del expresidente de cualquier relación con las mencionadas compañías y desestimó la información surgidas en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).

Por otro lado, la IGJ asegura que cuando Macri presentó una denuncia contra su propio padre por presunto nombramiento sin consentimiento al frente de las firmas mencionadas, lo hizo en el fuero civil cuando debería haberlo realizado en el fuero comercial. Además, la demanda no estuvo direccionada a las mencionadas off shore ni sus accionistas, lo que permitió mantenerlas ajenas a la causa.

Asimismo, aseguran que obtuvo una sentencia express cuando debió haberse dado un proceso ordinario, al mismo tiempo que sostienen que fue una medida "ad hoc" basada en documentos y pruebas unilaterales, utilizando testimonios de quienes llevan a cabo la creación de las off shore.

A su vez, cuestionan que Macri eligió optar como “un único demandado" a su propio padre, quien era "dueño" de las firmas "para que, ‘convenientemente’, adopte una actitud procesal absolutamente condescendiente” con su hijo.

“No existen dudas a la luz de lo expuesto, que hasta las propias constancias arrimadas en dichos autos por el propio concernido ex presidente Macri prueban exactamente lo contrario a lo manifestado en la sentencia definitiva y a lo afirmado en el escrito de demanda, esto es que el ingeniero Mauricio Macri no fue ajeno a las sociedades Fleg Trading Ltd. y Kagemusha S.A”, concluye la presentación.