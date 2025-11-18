Transporte en AMBA: ampliaron las opciones de pago en 54 líneas de colectivos y así se usa cada una







Ahora podés abonar el pasaje con tarjetas bancarias y celular, además de la clásica tarjeta SUBE.

El boleto mantiene el mismo valor que se aplica a la tarjeta SUBE registrada. CABA

La red de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es clave para la movilidad diaria de millones de argentinos. En los últimos años, el pago del pasaje estuvo dominado por la Tarjeta SUBE, pero ahora llega una novedad: 54 líneas de colectivos incorporaron nuevas alternativas para abonar el boleto.

Esta medida busca agilizar el ascenso y reducir la dependencia exclusiva de la tarjeta física en las unidades municipales, provinciales y nacionales. Desde códigos QR hasta billeteras virtuales integradas en los validadores y tecnología contactless, las opciones se multiplican para mejorar el servicio.

AMBA Cuáles son los medios de pago disponibles en colectivos del AMBA En los últimos días, 54 líneas de colectivo del AMBA ampliaron sus alternativas de pago, ofreciendo una experiencia mucho más flexible para los pasajeros. Ya no se trata solo de la SUBE, sino de un sistema de opciones digitales y bancarias:

Tarjetas Bancarias sin Contacto (Contactless): los usuarios ahora pueden utilizar directamente sus tarjetas de débito, crédito o prepagas, siempre que cuenten con la tecnología contactless (sin contacto) y sean de las redes Visa o Mastercard. Solo tenés que apoyar la tarjeta en la validadora del colectivo, de la misma manera que se hace con la SUBE y el el valor del pasaje se descuenta de la cuenta asociada.

Dispositivos con Tecnología NFC (Near Field Communication): los celulares o relojes inteligentes que posean tecnología NFC y estén vinculados a una tarjeta bancaria habilitada pueden ser utilizados para pagar el pasaje.

Códigos QR y billeteras virtuales: los pasajeros pueden generar un código QR desde su billetera digital y escanearlo en el validador, agilizando el proceso de pago.

Tarjeta SUBE (Física y Digital): los usuarios de la SUBE (tanto en formato físico como en su versión digital) conservan la Tarifa Social Federal y otros descuentos. Además, la funcionalidad "Atributo a Bordo" permite a los beneficiarios actualizar o activar los beneficios directamente al apoyar la tarjeta en el validador del colectivo, sin necesidad de ir a una terminal de carga. Recordá que el valor del boleto es el mismo al que se aplica con la tarjeta SUBE registrada, independientemente del método de pago que elijas.

PANTALLAS-QR-COLECTIVO Las 54 líneas del AMBA que aceptan distintos tipos de pago La expansión del sistema de pagos abiertos en el AMBA se consolidó con la reciente habilitación de un conjunto de 54 líneas de colectivo, incluyendo unidades que operan bajo jurisdicción municipal, provincial y nacional. Entre ellas, se encuentran:

Líneas Nacionales Se sumaron once líneas que conectan puntos estratégicos del AMBA: 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y 197. Líneas Provinciales La inclusión de veinte líneas provinciales fortalece la interconexión entre los distintos partidos del Gran Buenos Aires: 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445. Líneas Municipales Por último, un total de veintitrés líneas municipales, fundamentales para el transporte interno dentro de cada distrito, fueron habilitadas: Almirante Brown: 501A

José C. Paz: 741

La Matanza: 620, 622, 624, 628

Lanús: 524

Lomas de Zamora: 540, 542, 548, 550, 551, 552, 553

Mercedes: 1, 2B

Morón: 634, 635

Pilar: 501B, 503

San Fernando: 710

San Miguel: 740

San Vicente: 503C

