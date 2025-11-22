UTA volvió a amenazar con un paro si pagan salarios y aguinaldo en cuotas + Seguir en









Lo advirtió Mario Caligari, secretario de prensa del sindicato que representa a los choferes de colectivo de línea, clave en el transporte de trabajadores.

"En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar", advirtieron desde la UTA.

El conflicto entre empresas del transporte y la Unión Automotor Argentina (UTA) no afloja. El secretario de Prensa del sindicato, Mario Caligari, reiteró este sábado que podrían realizar un paro si las empresas no abonan en tiempo y forma los sueldos y el medio aguinaldo correspondientes a diciembre, como habían amenazado.

Las empresas argumentan que esta situación responde a demoras en la transferencia de subsidios por parte del Gobierno Nacional, lo que ha generado un fuerte desequilibrio financiero en el sector. En un comunicado publicado el miércoles, UTA responsabilizó al Gobierno por la situación.

"En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar", afirmó Caligari en Radio Splendid AM 990, y criticó duramente a los empresarios: "Si fuese por ellos, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida".

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró que, pese a los ajustes en las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los cambios en la estructura de subsidios no han mejorado su situación económica ni la calidad del servicio. Según sus cálculos, el precio real del pasaje sin subsidio debería ser de $1.713, mientras que la tarifa técnica (con subsidio) es de $1.092.

El comunicado de UTA La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó este miércoles con lanzar un paro si las cámaras empresariales pagan el salario en dos cuotas y fraccionan el aguinaldo a los trabajadores. "Responsabilizamos al Gobierno", afirmaron en un comunicado, luego de que éste autorizara el lunes un aumento del boleto.

"El Gobierno será responsable que los trabajadores realicen un Paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias", advirtió el secretario general de UTA, Roberto Fernández, en un comunicado. Fernández sostuvo que las cámaras empresariales están amenazando con pagar los salarios en dos partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo. image

